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Центр Сургута оставят без горячей воды на две недели

В Сургуте началась заключительная стадия отключений горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 600 домов в центре города на две недели останутся без горячей воды
Более 600 домов в центре города на две недели останутся без горячей воды Фото:

В Сургуте (ХМАО) началась заключительная стадия гидравлических испытаний теплосетей. Из-за этого с 5 по 18 августа будет отключено горячее водоснабжение в 623 домах в центре города, сообщили в «Городских тепловых сетях» Сургута. 

«С 5 августа, в связи с проведением профилактических работ, будет приостановлена подача горячей воды по зонам теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — город» и «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — ВЖР». Заключительный этап гидравлических испытаний продлится традиционно две недели, по 18 августа включительно», — рассказали на странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Без горячей воды останутся 623 многоквартирных дома, 17 дошкольных, 39 учебных и 12 лечебных учреждений. Отключения коснутся 29 улиц, среди которых Мира, 30 лет Победы, Ленина, Пушкина.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийска опубликовали график отключения горячей воды в городе. Их производят в рамках профилактических работ по обслуживанию системы горячего водоснабжения.

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В Сургуте (ХМАО) началась заключительная стадия гидравлических испытаний теплосетей. Из-за этого с 5 по 18 августа будет отключено горячее водоснабжение в 623 домах в центре города, сообщили в «Городских тепловых сетях» Сургута.  «С 5 августа, в связи с проведением профилактических работ, будет приостановлена подача горячей воды по зонам теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — город» и «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — ВЖР». Заключительный этап гидравлических испытаний продлится традиционно две недели, по 18 августа включительно», — рассказали на странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте». Без горячей воды останутся 623 многоквартирных дома, 17 дошкольных, 39 учебных и 12 лечебных учреждений. Отключения коснутся 29 улиц, среди которых Мира, 30 лет Победы, Ленина, Пушкина. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийска опубликовали график отключения горячей воды в городе. Их производят в рамках профилактических работ по обслуживанию системы горячего водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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