Центр Сургута оставят без горячей воды на две недели

В Сургуте (ХМАО) началась заключительная стадия гидравлических испытаний теплосетей. Из-за этого с 5 по 18 августа будет отключено горячее водоснабжение в 623 домах в центре города, сообщили в «Городских тепловых сетях» Сургута.
«С 5 августа, в связи с проведением профилактических работ, будет приостановлена подача горячей воды по зонам теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — город» и «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — ВЖР». Заключительный этап гидравлических испытаний продлится традиционно две недели, по 18 августа включительно», — рассказали на странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Без горячей воды останутся 623 многоквартирных дома, 17 дошкольных, 39 учебных и 12 лечебных учреждений. Отключения коснутся 29 улиц, среди которых Мира, 30 лет Победы, Ленина, Пушкина.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийска опубликовали график отключения горячей воды в городе. Их производят в рамках профилактических работ по обслуживанию системы горячего водоснабжения.
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