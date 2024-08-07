Подполье: ВС РФ ударили по военным базам Украины в Киевской области

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Российская армия нанесла удар по Киевской области, заявили в подполье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла удар по Киевской области, где находятся арсенал и база ВСУ. Об этом сообщили в сопротивлении.

«Удар нанесен в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных», — сообщили в сопротивлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что объекты располагаются в Киевской области.

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Российская армия нанесла удар по Киевской области, где находятся арсенал и база ВСУ. Об этом сообщили в сопротивлении. «Удар нанесен в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных», — сообщили в сопротивлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что объекты располагаются в Киевской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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