Подполье: ВС РФ ударили по военным базам Украины в Киевской области

Российская армия нанесла удар по Киевской области, заявили в подполье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия нанесла удар по Киевской области, где находятся арсенал и база ВСУ. Об этом сообщили в сопротивлении.
«Удар нанесен в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных», — сообщили в сопротивлении. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что объекты располагаются в Киевской области.
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