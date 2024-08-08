Путин включил челябинские города в программу ускоренного развития

Челябинские ЗАТО Росатома вошли в перечень приоритетного развития 200 городов

08 августа 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Будущее Миасса Владимир Путин еще в феврале, встретившись с молодыми челябинскими рабочими и студентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ряд муниципалитетов Челябинской области включили в перечень 200 городов РФ, которым обеспечат приоритетное включение в нацпроекты по развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Речь идет о ЗАТО «Росатома» и городах, в которых расположены ключевые предприятия Роскосмоса и ОПК. Соответствующее поручение отдал правительству президент Владимир Путин. «Президент подписал перечень поручений, которые касаются создания мастер-планов. Теперь известно, что для Озерска такой план гарантированно будет разработан. Мы вошли в список 200 городов России наряду с областными центрами и другими ЗАТО Росатома. Что это значит: наш Озерск получит самое пристальное внимание при распределении бюджетов национальных проектов, затрагивающих и благоустройство, и ЖКХ, и образование, и множество других важнейших сфер», — заявил и. о. главы администрации ЗАТО Озерск Сергей Гергенрейдер. В Челябинской области расположены еще два «атомграда»: Снежинск и Трехгорный. В феврале, во время визита в регион, глава государства после разговора со слесарем автозавода «Урал» Денисом Вильдановым поручил правительству РФ и областным властям разработать комплекс мер, позволяющих включить в перечень опорных населенных пунктов Миасс, где действует ряд предприятий Роскосмоса. Нельзя исключить, что в итоговый список внесут еще ряд населенных пунктов. Согласно документу, размещенному на сайте Кремля 4 августа, глава государства назвал критериями включения в перечень 200 городов и агломераций их стратегическую важность, а также наличие в них объектов «Роскосмоса» и «Росатома». Для улучшения качества жизни в них на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году для них разработают мастер-планы развития, подразумевающие приоритетное включение в нацпроекты мероприятий по развитию там социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Решение было принято по итогам состоявшегося в мае заседания Госсовета, в котором участвовал глава Челябинской области Алексей Текслер. Именно он приложил немало усилий для того, добиваясь особого отношения к «атомградам» и моногородам системы ВПК. «Отдадим должное челябинскому губернатору Алексею Текслеру — его инициатива, его работа подготовили эти решения. Тема важна не только для Челябинской области, но и для страны в целом. Ведь эти города и расположенные в них предприятия обеспечивают России суверенитет не только в военном отношении, но и по целому спектру направлений. Высокое качество жизни, на которое вправе рассчитывать уникальыне кадры, работающие там, должно быть обеспечено — этот аспект ситуации Текслер прекрасно понимает», — заявил в разговоре с URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он также добавил, что в рамках предстоящих в этом году выборов происходящее прекрасно ложится на заявленную в регионе программу «высокотехнологической индустриализации 4.0». Хотя и без этого Текслеру есть что предъявить избирателям по итогам работы и в качестве планов на будущее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ряд муниципалитетов Челябинской области включили в перечень 200 городов РФ, которым обеспечат приоритетное включение в нацпроекты по развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Речь идет о ЗАТО «Росатома» и городах, в которых расположены ключевые предприятия Роскосмоса и ОПК. Соответствующее поручение отдал правительству президент Владимир Путин. «Президент подписал перечень поручений, которые касаются создания мастер-планов. Теперь известно, что для Озерска такой план гарантированно будет разработан. Мы вошли в список 200 городов России наряду с областными центрами и другими ЗАТО Росатома. Что это значит: наш Озерск получит самое пристальное внимание при распределении бюджетов национальных проектов, затрагивающих и благоустройство, и ЖКХ, и образование, и множество других важнейших сфер», — заявил и. о. главы администрации ЗАТО Озерск Сергей Гергенрейдер. В Челябинской области расположены еще два «атомграда»: Снежинск и Трехгорный. В феврале, во время визита в регион, глава государства после разговора со слесарем автозавода «Урал» Денисом Вильдановым поручил правительству РФ и областным властям разработать комплекс мер, позволяющих включить в перечень опорных населенных пунктов Миасс, где действует ряд предприятий Роскосмоса. Нельзя исключить, что в итоговый список внесут еще ряд населенных пунктов. Согласно документу, размещенному на сайте Кремля 4 августа, глава государства назвал критериями включения в перечень 200 городов и агломераций их стратегическую важность, а также наличие в них объектов «Роскосмоса» и «Росатома». Для улучшения качества жизни в них на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году для них разработают мастер-планы развития, подразумевающие приоритетное включение в нацпроекты мероприятий по развитию там социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Решение было принято по итогам состоявшегося в мае заседания Госсовета, в котором участвовал глава Челябинской области Алексей Текслер. Именно он приложил немало усилий для того, добиваясь особого отношения к «атомградам» и моногородам системы ВПК. «Отдадим должное челябинскому губернатору Алексею Текслеру — его инициатива, его работа подготовили эти решения. Тема важна не только для Челябинской области, но и для страны в целом. Ведь эти города и расположенные в них предприятия обеспечивают России суверенитет не только в военном отношении, но и по целому спектру направлений. Высокое качество жизни, на которое вправе рассчитывать уникальыне кадры, работающие там, должно быть обеспечено — этот аспект ситуации Текслер прекрасно понимает», — заявил в разговоре с URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он также добавил, что в рамках предстоящих в этом году выборов происходящее прекрасно ложится на заявленную в регионе программу «высокотехнологической индустриализации 4.0». Хотя и без этого Текслеру есть что предъявить избирателям по итогам работы и в качестве планов на будущее.