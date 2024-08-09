Челябинский губернатор из-за паводка вывел чиновников на работу в выходные

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперштаба по предотвращению последствий паводка 9 августа дал поручений чиновникам минстроя и минсоца работать в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По данным минсоцотношений, первые выплаты на восстановление жилья и компенсации за утрату жилья начнутся 12 августа. Алексей Текслер поручил минстрою и минсоцотношений активизировать работу, не прекращать ее в выходные дни, чтобы жители, дома которых пострадали от наводнения, как можно быстрее получили деньги и приступили к ремонту жилья», — сообщили в пресс-службе.
Также на заседании рассмотрели ситуацию в Миассе, где из-за большого объема воды, скопившейся в лесном озере Сырыткуль на территории Ильменского заповедника, произошел перелив через береговую линию. Сдержать воду не удалось. В результате произошел перелив областной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Движение по ней было оперативно закрыто.
«Сейчас уровень воды снижается. Силы и средства дорожных служб мобилизованы на месте перелива, как только вода спадет, дорожники отработают, движение будет восстановлено», — сказал Текслер.
В населенных пунктах, которые находятся по направлению движения воды, подтоплений жилых домов нет. Силы регионального ГУ МЧС России и спасатели дежурят на месте, готовы к любому развитию ситуации. В самом Миассе вода идет на спад.
Кроме того, на заседании главы территорий доложили о мерах по устранению последствий паводка. В коркинских поселках Первомайский и Роза 9 августа будет снят режим ЧС.
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