Челябинский губернатор из-за паводка вывел чиновников на работу в выходные

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Алексей Текслер поручил не останавливать работу комиссий по подсчету ущерба от паводка на выходные, чтобы пострадавшие быстрее получили выплаты
Алексей Текслер поручил не останавливать работу комиссий по подсчету ущерба от паводка на выходные, чтобы пострадавшие быстрее получили выплаты Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперштаба по предотвращению последствий паводка 9 августа дал поручений чиновникам минстроя и минсоца работать в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По данным минсоцотношений, первые выплаты на восстановление жилья и компенсации за утрату жилья начнутся 12 августа. Алексей Текслер поручил минстрою и минсоцотношений активизировать работу, не прекращать ее в выходные дни, чтобы жители, дома которых пострадали от наводнения, как можно быстрее получили деньги и приступили к ремонту жилья», — сообщили в пресс-службе.

Также на заседании рассмотрели ситуацию в Миассе, где из-за большого объема воды, скопившейся в лесном озере Сырыткуль на территории Ильменского заповедника, произошел перелив через береговую линию. Сдержать воду не удалось. В результате произошел перелив областной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Движение по ней было оперативно закрыто.

«Сейчас уровень воды снижается. Силы и средства дорожных служб мобилизованы на месте перелива, как только вода спадет, дорожники отработают, движение будет восстановлено», — сказал Текслер.

В населенных пунктах, которые находятся по направлению движения воды, подтоплений жилых домов нет. Силы регионального ГУ МЧС России и спасатели дежурят на месте, готовы к любому развитию ситуации. В самом Миассе вода идет на спад.

Кроме того, на заседании главы территорий доложили о мерах по устранению последствий паводка. В коркинских поселках Первомайский и Роза 9 августа будет снят режим ЧС.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперштаба по предотвращению последствий паводка 9 августа дал поручений чиновникам минстроя и минсоца работать в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По данным минсоцотношений, первые выплаты на восстановление жилья и компенсации за утрату жилья начнутся 12 августа. Алексей Текслер поручил минстрою и минсоцотношений активизировать работу, не прекращать ее в выходные дни, чтобы жители, дома которых пострадали от наводнения, как можно быстрее получили деньги и приступили к ремонту жилья», — сообщили в пресс-службе. Также на заседании рассмотрели ситуацию в Миассе, где из-за большого объема воды, скопившейся в лесном озере Сырыткуль на территории Ильменского заповедника, произошел перелив через береговую линию. Сдержать воду не удалось. В результате произошел перелив областной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Движение по ней было оперативно закрыто. «Сейчас уровень воды снижается. Силы и средства дорожных служб мобилизованы на месте перелива, как только вода спадет, дорожники отработают, движение будет восстановлено», — сказал Текслер. В населенных пунктах, которые находятся по направлению движения воды, подтоплений жилых домов нет. Силы регионального ГУ МЧС России и спасатели дежурят на месте, готовы к любому развитию ситуации. В самом Миассе вода идет на спад. Кроме того, на заседании главы территорий доложили о мерах по устранению последствий паводка. В коркинских поселках Первомайский и Роза 9 августа будет снят режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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