Советник президента, мастер спорта по самбо, общественник: скончавшийся Асламбек Аслаханов

Умер бывший советник президента РФ Владимира Путина Асламбек Аслаханов

11 августа 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Асламбек Аслаханов скончался на 83 году жизни Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ушел из жизни экс-советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. На момент смерти ему было 82 года. Он являлся заслуженным мастером спорта по самбо, профессором и доктором юридических наук. Кто такой Асламбек Аслаханов и какой вклад он сделал в развитие страны — в материале URA.RU. Биография Аслаханова Известный государственный и политический деятель Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в Чечено-Ингушской АССР, в селе Новые Атаги Шалинского района. В период репрессий советского времени семья Аслаханова подверглась высылке в Киргизию. В конце 1999 года созданная Аслахановым организация «Союз народов Чечни» потребовала прекращения боевых действий и мирных переговоров в Чечне Фото: Борис Кавашкин/ИТАР-ТАСС Образование Школьные годы для Аслаханова были непростыми, его несколько раз исключали из школы за конфликты с учителями. В возрасте 15 лет он начал работать асфальтоукладчиком, сначала как рабочий, затем бригадиром. В 1961 году поступил в Харьковский государственный педагогический институт, во время учебы был призван в армию, одновременно продолжил заочное обучение и успешно его завершил в 1965 году. Карьера и научные достижения После получения диплома Аслаханов начал преподавать в Харьковском горном институте, после работы в котором перешел в органах МВД, где прошел путь от инспектора до начальника отдела. В 1975 году он получил диплом Харьковского института общественного питания и перешел на работу в структуры Управления МВД СССР на «БАМстрое». В 1981 году окончил Академию МВД СССР. В течение 1980-х годов Аслаханов активно занимался борьбой с хищениями социалистической собственности и участвовал в переговорах при захвате террористами самолета, за что ему вручили орден Красной Звезды. Аслаханов написал более ста научных и публицистических работ Фото: Мусаэльян Владимир/ИТАР-ТАСС Политическая карьера В 1990 году Аслаханов был избран народным депутатом РСФСР. Он активно участвовал в законодательной деятельности, особенно в области законности и правопорядка. В 1992 году возглавил временную администрацию Ингушетии и создал Ассоциацию работников правоохранительных органов. Также экс-советник являлся членом Комиссий Совета Федераций по взаимодействию со счетной палатой РФ и Комитета Совета Федерации по международным делам. Деятельность на федеральном уровне С 2004 по 2008 год Аслаханов был советником президента РФ по проблемам Северо-Кавказского региона. В 2008 году он стал членом Совета Федерации от Омской области, где проработал до 2012 года. В этот период он также активно участвовал в различных общественно-политических инициативах, продолжая вносить вклад в развитие правоохранительной системы и законодательства России. Асламбек Аслаханов был награжден государственными орденами и 16 медалями. Аслаханов за активную законотворческую деятельность был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: Никольский Алексей/ИТАР-ТАСС Спортивные достижения В молодости Аслаханов серьезно занимался спортом. Он является мастером спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Также занимал должность президента Международной федерации дзюдо стран СНГ и являлся членом Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Научная и общественная деятельность Аслаханов являлся автором более ста научных и публицистических работ, включая книги по криминологии и праву. Он также занимал должность президента Всероссийской ассоциации работников правоохранительных органов и руководителя Всероссийского общественно-политического объединения «Союз народов Чечни». В августе 2003 года Аслаханов объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Чечни Фото: Узаков Сергей/ИТАР-ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни экс-советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов. На момент смерти ему было 82 года. Он являлся заслуженным мастером спорта по самбо, профессором и доктором юридических наук. Кто такой Асламбек Аслаханов и какой вклад он сделал в развитие страны — в материале URA.RU. Известный государственный и политический деятель Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в Чечено-Ингушской АССР, в селе Новые Атаги Шалинского района. В период репрессий советского времени семья Аслаханова подверглась высылке в Киргизию. Школьные годы для Аслаханова были непростыми, его несколько раз исключали из школы за конфликты с учителями. В возрасте 15 лет он начал работать асфальтоукладчиком, сначала как рабочий, затем бригадиром. В 1961 году поступил в Харьковский государственный педагогический институт, во время учебы был призван в армию, одновременно продолжил заочное обучение и успешно его завершил в 1965 году. После получения диплома Аслаханов начал преподавать в Харьковском горном институте, после работы в котором перешел в органах МВД, где прошел путь от инспектора до начальника отдела. В 1975 году он получил диплом Харьковского института общественного питания и перешел на работу в структуры Управления МВД СССР на «БАМстрое». В 1981 году окончил Академию МВД СССР. В течение 1980-х годов Аслаханов активно занимался борьбой с хищениями социалистической собственности и участвовал в переговорах при захвате террористами самолета, за что ему вручили орден Красной Звезды. В 1990 году Аслаханов был избран народным депутатом РСФСР. Он активно участвовал в законодательной деятельности, особенно в области законности и правопорядка. В 1992 году возглавил временную администрацию Ингушетии и создал Ассоциацию работников правоохранительных органов. Также экс-советник являлся членом Комиссий Совета Федераций по взаимодействию со счетной палатой РФ и Комитета Совета Федерации по международным делам. С 2004 по 2008 год Аслаханов был советником президента РФ по проблемам Северо-Кавказского региона. В 2008 году он стал членом Совета Федерации от Омской области, где проработал до 2012 года. В этот период он также активно участвовал в различных общественно-политических инициативах, продолжая вносить вклад в развитие правоохранительной системы и законодательства России. Асламбек Аслаханов был награжден государственными орденами и 16 медалями. В молодости Аслаханов серьезно занимался спортом. Он является мастером спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Также занимал должность президента Международной федерации дзюдо стран СНГ и являлся членом Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Аслаханов являлся автором более ста научных и публицистических работ, включая книги по криминологии и праву. Он также занимал должность президента Всероссийской ассоциации работников правоохранительных органов и руководителя Всероссийского общественно-политического объединения «Союз народов Чечни».