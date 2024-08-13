Над Екатеринбургом в День города будут летать дроны

13 августа 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Дроны запустят в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 17 (День города) и 18 августа проведут Всероссийский фестиваль гонок квадрокоптеров, в котором примут участие свердловские пилоты. Соревнования будут проходить в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново, рассказали URA.RU в федерации гонок дронов России. «Лучшие спортсмены со всей страны будут бороться за право выйти в финальный этап и попасть в первую сборную России по гонкам дронов. Шесть лучших пилотов от Свердловской области примут участие в этом соревновании», — следует из сообщения. Всего соревноваться будут 60 спортсменов. Общий призовой фонд составит пять миллионов рублей. «Екатеринбург — один из передовых регионов по развитию гонок дронов в стране. Здесь сильное и активное региональное отделение федерации», — отметил президент общества Илья Галаев. Ранее URA.RU публиковало полную программу Дня города в Екатеринбурге. В 301-й день рождения горожане смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 17 (День города) и 18 августа проведут Всероссийский фестиваль гонок квадрокоптеров, в котором примут участие свердловские пилоты. Соревнования будут проходить в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново, рассказали URA.RU в федерации гонок дронов России. «Лучшие спортсмены со всей страны будут бороться за право выйти в финальный этап и попасть в первую сборную России по гонкам дронов. Шесть лучших пилотов от Свердловской области примут участие в этом соревновании», — следует из сообщения. Всего соревноваться будут 60 спортсменов. Общий призовой фонд составит пять миллионов рублей. «Екатеринбург — один из передовых регионов по развитию гонок дронов в стране. Здесь сильное и активное региональное отделение федерации», — отметил президент общества Илья Галаев. Ранее URA.RU публиковало полную программу Дня города в Екатеринбурге. В 301-й день рождения горожане смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города.