Над Екатеринбургом в День города будут летать дроны

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дроны запустят в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново Фото:

В Екатеринбурге 17 (День города) и 18 августа проведут Всероссийский фестиваль гонок квадрокоптеров, в котором примут участие свердловские пилоты. Соревнования будут проходить в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново, рассказали URA.RU в федерации гонок дронов России.

«Лучшие спортсмены со всей страны будут бороться за право выйти в финальный этап и попасть в первую сборную России по гонкам дронов. Шесть лучших пилотов от Свердловской области примут участие в этом соревновании», — следует из сообщения.

Всего соревноваться будут 60 спортсменов. Общий призовой фонд составит пять миллионов рублей. «Екатеринбург — один из передовых регионов по развитию гонок дронов в стране. Здесь сильное и активное региональное отделение федерации», — отметил президент общества Илья Галаев.

Ранее URA.RU публиковало полную программу Дня города в Екатеринбурге. В 301-й день рождения горожане смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города.

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В Екатеринбурге 17 (День города) и 18 августа проведут Всероссийский фестиваль гонок квадрокоптеров, в котором примут участие свердловские пилоты. Соревнования будут проходить в районе ТЦ «Комсомолл» и аэропорта Логиново, рассказали URA.RU в федерации гонок дронов России. «Лучшие спортсмены со всей страны будут бороться за право выйти в финальный этап и попасть в первую сборную России по гонкам дронов. Шесть лучших пилотов от Свердловской области примут участие в этом соревновании», — следует из сообщения. Всего соревноваться будут 60 спортсменов. Общий призовой фонд составит пять миллионов рублей. «Екатеринбург — один из передовых регионов по развитию гонок дронов в стране. Здесь сильное и активное региональное отделение федерации», — отметил президент общества Илья Галаев. Ранее URA.RU публиковало полную программу Дня города в Екатеринбурге. В 301-й день рождения горожане смогут послушать группу Dabro и экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину, посетить масштабную Городскую свадьбу и увидеть, кого признают самой красивой девушкой города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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