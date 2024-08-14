14 августа 2024

Завод в Екатеринбурге ищет десятки рабочих на зарплаты до 180 тысяч

«Уральский завод РТИ» в Екатеринбурге опубликовал 33 вакансии за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, рукав, пожарный гидрант, шланг
Предприятие выпускает рукава и шланги Фото:

ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» в Екатеринбурге в августе опубликовал 33 вакансии, главному инженеру там платят до 180 тысяч рублей, кроме инженеров предприятие ищет слесарей, экономистов и других работников. Информация появилась на сайте hh.ru.

Специалисту на вакансии главного инженера предлагают заработную плату от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, уметь работать в условиях многозадачности. Заместителю начальника цеха на предприятии готовы платить до 85 тысяч рублей; слесарю от 60 тысяч рублей; рабочему — от 65 тысяч рублей. Работодатель предоставляет социальный пакет. Также проводятся обучения для сотрудников.

Новым специалистам придется пройти испытательный срок, который длится три месяца. Завод является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий в России и СНГ, сотрудничает со стратегическими, оборонными предприятиями.

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ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» в Екатеринбурге в августе опубликовал 33 вакансии, главному инженеру там платят до 180 тысяч рублей, кроме инженеров предприятие ищет слесарей, экономистов и других работников. Информация появилась на сайте hh.ru. Специалисту на вакансии главного инженера предлагают заработную плату от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, уметь работать в условиях многозадачности. Заместителю начальника цеха на предприятии готовы платить до 85 тысяч рублей; слесарю от 60 тысяч рублей; рабочему — от 65 тысяч рублей. Работодатель предоставляет социальный пакет. Также проводятся обучения для сотрудников. Новым специалистам придется пройти испытательный срок, который длится три месяца. Завод является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий в России и СНГ, сотрудничает со стратегическими, оборонными предприятиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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