Завод в Екатеринбурге ищет десятки рабочих на зарплаты до 180 тысяч

«Уральский завод РТИ» в Екатеринбурге опубликовал 33 вакансии за месяц

15 августа 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Предприятие выпускает рукава и шланги Фото: Илья Московец © URA.RU ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» в Екатеринбурге в августе опубликовал 33 вакансии, главному инженеру там платят до 180 тысяч рублей, кроме инженеров предприятие ищет слесарей, экономистов и других работников. Информация появилась на сайте hh.ru. Специалисту на вакансии главного инженера предлагают заработную плату от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, уметь работать в условиях многозадачности. Заместителю начальника цеха на предприятии готовы платить до 85 тысяч рублей; слесарю от 60 тысяч рублей; рабочему — от 65 тысяч рублей. Работодатель предоставляет социальный пакет. Также проводятся обучения для сотрудников. Новым специалистам придется пройти испытательный срок, который длится три месяца. Завод является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий в России и СНГ, сотрудничает со стратегическими, оборонными предприятиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» в Екатеринбурге в августе опубликовал 33 вакансии, главному инженеру там платят до 180 тысяч рублей, кроме инженеров предприятие ищет слесарей, экономистов и других работников. Информация появилась на сайте hh.ru. Специалисту на вакансии главного инженера предлагают заработную плату от 160 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, уметь работать в условиях многозадачности. Заместителю начальника цеха на предприятии готовы платить до 85 тысяч рублей; слесарю от 60 тысяч рублей; рабочему — от 65 тысяч рублей. Работодатель предоставляет социальный пакет. Также проводятся обучения для сотрудников. Новым специалистам придется пройти испытательный срок, который длится три месяца. Завод является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий в России и СНГ, сотрудничает со стратегическими, оборонными предприятиями.