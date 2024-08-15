Избитый толпой мужчин чемпион по боксу Двали раскрыл детали потасовки в Феодосии

Боксер Двали поделился деталями драки в Феодосии

15 августа 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Двали раскрыл подробности жестокого избиения, из-за которого его зрение может не подлежать восстановлению Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Чемпион по боксу Дмитрий Двали раскрыл подробности жестокого избиения в Феодосии. Событие произошло после того, как он и его приятель попытались защитить другого молодого человека в массовой драке с участием агрессивных местных жителей. Об этом боксер рассказал в интервью с журналистами. «Меня повалили, я упал, и меня начали избивать, не то что избивать, забивать ногами», — сказал Двали в интервью Shot. По словам спортсмена, он и его приятель Женя увидели как группа из четырех-пяти человек избивает парня на набережной. Попытавшись вмешаться и разнять драку, они привлекли к себе внимание агрессивной толпы, которая неожиданно увеличилась до десяти человек. Двали попытался держать дистанцию, но на них посыпались угрозы и удары. Вскоре боксера повалили на землю и начали жестоко избивать, при этом один из нападавших, предположительно, ударил его кастетом по голове. Женя пытался защитить Дмитрия и вытащить его из драки, но оба оказались в эпицентре жестокого нападения, пока случайная девушка из той компании не помогла им выбраться из этой ситуации. Во время драки Двали серьезно повредили глаз. Ранее СК России переквалифицировало дело о нападении на чемпиона по боксу Дмитрия Двали с хулиганства на покушение на убийство. По поручению председателя СК РФ, руководство следственного управления по Республике Крым и Севастополю изменит квалификацию преступления. Девять участников массовой драки, избивших Двали, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Всем им предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ, отметив, что личности всех подозреваемых установлены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпион по боксу Дмитрий Двали раскрыл подробности жестокого избиения в Феодосии. Событие произошло после того, как он и его приятель попытались защитить другого молодого человека в массовой драке с участием агрессивных местных жителей. Об этом боксер рассказал в интервью с журналистами. «Меня повалили, я упал, и меня начали избивать, не то что избивать, забивать ногами», — сказал Двали в интервью Shot. По словам спортсмена, он и его приятель Женя увидели как группа из четырех-пяти человек избивает парня на набережной. Попытавшись вмешаться и разнять драку, они привлекли к себе внимание агрессивной толпы, которая неожиданно увеличилась до десяти человек. Двали попытался держать дистанцию, но на них посыпались угрозы и удары. Вскоре боксера повалили на землю и начали жестоко избивать, при этом один из нападавших, предположительно, ударил его кастетом по голове. Женя пытался защитить Дмитрия и вытащить его из драки, но оба оказались в эпицентре жестокого нападения, пока случайная девушка из той компании не помогла им выбраться из этой ситуации. Во время драки Двали серьезно повредили глаз. Ранее СК России переквалифицировало дело о нападении на чемпиона по боксу Дмитрия Двали с хулиганства на покушение на убийство. По поручению председателя СК РФ, руководство следственного управления по Республике Крым и Севастополю изменит квалификацию преступления. Девять участников массовой драки, избивших Двали, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Всем им предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ, отметив, что личности всех подозреваемых установлены.