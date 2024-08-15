Екатеринбуржцы первыми в России объехали весь Байкал на велосипеде. Видео

16 августа 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Велосипедистам пришлось проходить броды, ехать под дождем и спать в конюшне Фото: Александр Мамаев © URA.RU Участники Trans Baikal, спортсмены из Екатеринбурга и Москвы, стали первыми, кто полностью объехал Байкал на велосипедах. На преодоление 2200 км Валентин Засыпкин, Артем Ковалев, Александр Абросимов и Евгений Громков потратили 15 дней. Мужчины таким образом хотели доказать, что все границы возможностей преодолимы, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Это была целая жизнь. День за днем мы ехали, думая лишь о следующем дне. Мы не знали, сможем ли мы преодолеть этот путь, но мы смогли. Мы доказали себе, что все границы постижимы. Сейчас мы уже спешим домой к премьере нового шоу на ТНТ „Игры без границ“, в нем атлеты, также, как и мы, доказывают, что все возможно», — поделился руководитель проекта Trans Baikal Валентин Заспыкин. Стартовала команда в городе Северобайкальск, затем маршрут лежал до поселка Листвянка по Иркутской области, но дорога была тяжелой — сплошной грейдер и рельеф, отмечает Заспыкин. После спортсмены добрались до юга Байкала через Кругобайкальскую железную дорогу и отправились на север через Бурятию. На 12 день путешествия начался участок без инфраструктуры на протяжении более 200 км. «Уральцам пришлось проходить броды по горным рекам под дождем. Через 18 часов, уже под ночь, ребята выехали к деревне Кумора и остались в конюшне у местных жителей. До финальной точки ребята добрались 14 августа», — поделились представители ТНТ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники Trans Baikal, спортсмены из Екатеринбурга и Москвы, стали первыми, кто полностью объехал Байкал на велосипедах. На преодоление 2200 км Валентин Засыпкин, Артем Ковалев, Александр Абросимов и Евгений Громков потратили 15 дней. Мужчины таким образом хотели доказать, что все границы возможностей преодолимы, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Это была целая жизнь. День за днем мы ехали, думая лишь о следующем дне. Мы не знали, сможем ли мы преодолеть этот путь, но мы смогли. Мы доказали себе, что все границы постижимы. Сейчас мы уже спешим домой к премьере нового шоу на ТНТ „Игры без границ“, в нем атлеты, также, как и мы, доказывают, что все возможно», — поделился руководитель проекта Trans Baikal Валентин Заспыкин. Стартовала команда в городе Северобайкальск, затем маршрут лежал до поселка Листвянка по Иркутской области, но дорога была тяжелой — сплошной грейдер и рельеф, отмечает Заспыкин. После спортсмены добрались до юга Байкала через Кругобайкальскую железную дорогу и отправились на север через Бурятию. На 12 день путешествия начался участок без инфраструктуры на протяжении более 200 км. «Уральцам пришлось проходить броды по горным рекам под дождем. Через 18 часов, уже под ночь, ребята выехали к деревне Кумора и остались в конюшне у местных жителей. До финальной точки ребята добрались 14 августа», — поделились представители ТНТ.