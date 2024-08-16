Двух соратниц Навального* внесли в реестр террористов и экстремистов

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Соратниц Алексея Навального Киру Ярмыш и Марию Певчих внесли в перечень террористов и экстремистов Фото:

Соратницы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня Росфинмониторинга.

На сайте, в перечне террористов и экстремистов в списке физических лиц Кира Ярмыш и Мария Певчих следуют под номерами 15217 и 10409. Там также указаны даты и места их рождения.

Соратницы Алексея Навального Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов
Соратницы Алексея Навального Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов

Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии. Ему назначили срок в 3,5 года в колонии. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. Новое уголовное дело о терроризме в отношение Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии.

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Соратницы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня Росфинмониторинга. На сайте, в перечне террористов и экстремистов в списке физических лиц Кира Ярмыш и Мария Певчих следуют под номерами 15217 и 10409. Там также указаны даты и места их рождения. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии. Ему назначили срок в 3,5 года в колонии. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. Новое уголовное дело о терроризме в отношение Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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