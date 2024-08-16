Двух соратниц Навального* внесли в реестр террористов и экстремистов

16 августа 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Соратниц Алексея Навального Киру Ярмыш и Марию Певчих внесли в перечень террористов и экстремистов Фото: Владимир Андреев/URA.RU | European Union/wikimedia.org/CC BY 4.0 Соратницы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня Росфинмониторинга. На сайте , в перечне террористов и экстремистов в списке физических лиц Кира Ярмыш и Мария Певчих следуют под номерами 15217 и 10409. Там также указаны даты и места их рождения. Соратницы Алексея Навального Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии. Ему назначили срок в 3,5 года в колонии. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. Новое уголовное дело о терроризме в отношение Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соратницы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) и Мария Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов. Это следует из перечня Росфинмониторинга. На сайте, в перечне террористов и экстремистов в списке физических лиц Кира Ярмыш и Мария Певчих следуют под номерами 15217 и 10409. Там также указаны даты и места их рождения. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии. Ему назначили срок в 3,5 года в колонии. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы. Новое уголовное дело о терроризме в отношение Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по статьям о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии.