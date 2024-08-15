Чемпион лучше всех пробежал дистанцию в 100 метров (архивное фото)
Матвей Осипов из Пермского края завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Матвей Осипов обошел всех соперников на дистанции в 100 метров. Он пробежал за 17,15 секунд и стал лучшим в младшей возрастной группе», — уточнили в МЧС.
В младшей возрастной группе соревновались юноши 13 и 14 лет. Это уже 13 чемпионат мира. В этом году он проходил в Алматы.
Матвей Осипов после победы
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