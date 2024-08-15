15 августа 2024

Юный пермяк стал чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпион лучше всех пробежал дистанцию в 100 метров (архивное фото)
Чемпион лучше всех пробежал дистанцию в 100 метров (архивное фото) Фото:

Матвей Осипов из Пермского края завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Матвей Осипов обошел всех соперников на дистанции в 100 метров. Он пробежал за 17,15 секунд и стал лучшим в младшей возрастной группе», — уточнили в МЧС.

В младшей возрастной группе соревновались юноши 13 и 14 лет. Это уже 13 чемпионат мира. В этом году он проходил в Алматы.

Матвей Осипов после победы
Матвей Осипов после победы
Фото:

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Матвей Осипов из Пермского края завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Матвей Осипов обошел всех соперников на дистанции в 100 метров. Он пробежал за 17,15 секунд и стал лучшим в младшей возрастной группе», — уточнили в МЧС. В младшей возрастной группе соревновались юноши 13 и 14 лет. Это уже 13 чемпионат мира. В этом году он проходил в Алматы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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