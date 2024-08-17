Врио губернатора сообщил о ракетной опасности в Курской области

18 августа 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Врио губернатора призвал жителей укрыться Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он также призвал всех находящихся на улице укрыться. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла в ходе вторжения в российский регион более трех тысяч военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он также призвал всех находящихся на улице укрыться. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла в ходе вторжения в российский регион более трех тысяч военных.