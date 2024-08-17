Врио губернатора сообщил о ракетной опасности в Курской области

Врио губернатора призвал жителей укрыться
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», —
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла в ходе вторжения в российский регион более трех тысяч военных.
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