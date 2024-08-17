17 августа 2024

Врио губернатора сообщил о ракетной опасности в Курской области

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, убежище, укрытие, белгород
Врио губернатора призвал жителей укрыться Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он также призвал всех находящихся на улице укрыться.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла в ходе вторжения в российский регион более трех тысяч военных.

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В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он также призвал всех находящихся на улице укрыться. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. По последним данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла в ходе вторжения в российский регион более трех тысяч военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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