РИАН: ВСУ используют в Курской области новейшую технику НАТО

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В Курской области замечена новейшая техника НАТО
В Курской области замечена новейшая техника НАТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ используют современную технику НАТО во время вторжения в Курскую область. Документы, полученные российскими морпехами, показывают, что бронеавтомобиль Roshel Senator был произведен и поставлен на Украину в 2024 году, пишут СМИ. 

«Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году непосредственно перед вторжением в Курскую область, но и произведен в этом году», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Roshel Senator, использованный 82-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был зарегистрирован на Украине 26 июля 2024 года и прошел технический осмотр 27 июля, незадолго до вторжения. 

Броневик выехал на задание 7 августа. Колонна техники ВСУ, в том числе канадские Roshel Senator, американские HMMWV, Cougar и БТР Stryker, была уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты РФ, отмечается в материале. 

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, но их остановили российские войска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли новую масштабную провокацию.

На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ликвидация военной техники и личного состава ВСУ под Суджей в Курской области продолжается без остановки. Согласно сообщению официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в связи с нападением ВСУ на Курскую область возбуждено уголовное дело, передает A42.

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ВСУ используют современную технику НАТО во время вторжения в Курскую область. Документы, полученные российскими морпехами, показывают, что бронеавтомобиль Roshel Senator был произведен и поставлен на Украину в 2024 году, пишут СМИ.  «Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году непосредственно перед вторжением в Курскую область, но и произведен в этом году», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Roshel Senator, использованный 82-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был зарегистрирован на Украине 26 июля 2024 года и прошел технический осмотр 27 июля, незадолго до вторжения.  Броневик выехал на задание 7 августа. Колонна техники ВСУ, в том числе канадские Roshel Senator, американские HMMWV, Cougar и БТР Stryker, была уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты РФ, отмечается в материале.  ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, но их остановили российские войска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ предприняли новую масштабную провокацию. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ликвидация военной техники и личного состава ВСУ под Суджей в Курской области продолжается без остановки. Согласно сообщению официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в связи с нападением ВСУ на Курскую область возбуждено уголовное дело, передает A42.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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