Ликвидация военной техники и личного состава ВСУ под Суджей в Курской области успешно продолжается и не останавливается. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Уничтожение военной техники и личного состава противника в районе Суджи не прекращается ни на час», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что на опубликованном видео запечатлена работа группы «Аида» спецназа «Ахмат».
Ранее Алаудинов сообщил, что с начала вторжения в Курскую область 6 августа ВСУ понесли большие потери. Отмечалось, что Украины потеряла более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 БМП, 45 БТР, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять ЗРК, семь РСЗО (включая три HIMARS и один MLRS), 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев отмечает, что «террористические атаки на приграничные районы Курской области и преступления против гражданского населения» стали обычной практикой для ВСУ, передает РАПСИ.
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