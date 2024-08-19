Самолет Минводы — Челябинск из-за неисправности развернули второй раз за неделю. Скрин

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, стоянка самолета, река кама, авиакомпания азимут
Самолет вернулся на стоянку по технической причине (архивное фото) Фото:

В аэропорту Минеральных Вод 19 августа со взлетной полосы из-за технической неисправности вернули на стоянку самолет, который должен был отправиться в Челябинск. Об сообщает telegram-канал Aviaincident. Аналогичный случай произошел в Минводах 13 августа.

«Аэропорт Минеральные Воды — 19 августа 2024 года в 02:44 (мск). Возврат на стоянку с исполнительного старта по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канала.

Рейс AZO6213 «Минеральные Воды — Челябинск» выполняла авиакомпания «Азимут». Полет должен был проходить на самолете Sukhoi SuperJet 100. Рейс вылетел в Челябинск с задержкой почти в полтора часа, указано на сайте авиакомпании — в 03:31 вместо фактического 02:10. В Челябинск самолет прибыл в 08:41.

В аэропорту Минеральных Вод ранее также отменили взлет самолета Sukhoi Superjet до Челябинска. Инцидент с рейсом AZO6223 произошел 13 августа. Борт авиакомпании «Азимут» проследовал обратно на стоянку по техническим причинам. Рейс прибыл с опозданием на 2 часа 25 минут. Информация об этом была указана на онлайн-табо аэропорта имени Игоря Курчатова.

Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ будет опубликован после получения.

Рейс улетел в Челябинск с задержкой
Рейс улетел в Челябинск с задержкой

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В аэропорту Минеральных Вод 19 августа со взлетной полосы из-за технической неисправности вернули на стоянку самолет, который должен был отправиться в Челябинск. Об сообщает telegram-канал Aviaincident. Аналогичный случай произошел в Минводах 13 августа. «Аэропорт Минеральные Воды — 19 августа 2024 года в 02:44 (мск). Возврат на стоянку с исполнительного старта по технической причине», — говорится в сообщении telegram-канала. Рейс AZO6213 «Минеральные Воды — Челябинск» выполняла авиакомпания «Азимут». Полет должен был проходить на самолете Sukhoi SuperJet 100. Рейс вылетел в Челябинск с задержкой почти в полтора часа, указано на сайте авиакомпании — в 03:31 вместо фактического 02:10. В Челябинск самолет прибыл в 08:41. В аэропорту Минеральных Вод ранее также отменили взлет самолета Sukhoi Superjet до Челябинска. Инцидент с рейсом AZO6223 произошел 13 августа. Борт авиакомпании «Азимут» проследовал обратно на стоянку по техническим причинам. Рейс прибыл с опозданием на 2 часа 25 минут. Информация об этом была указана на онлайн-табо аэропорта имени Игоря Курчатова. Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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