WP: Байден упустил последний шанс ярко выступить в качестве президента США

Президент США Джо Байден опоздал на выступление на съезде Демократической партии США в Чикаго: он вышел к своим сторонникам за полчаса до конца мероприятия. Как пишет Washington Post, это был последний шанс политика выступить в прайм-тайм съезда и ярко появиться на публике перед своим уходом с поста.
«Американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы», — сообщил журналист РИА Новости с места событий. По его словам, участники съезда выходили группами из помещения прямо во время выступления Байдена.
В своем выступлении президент США заявил, что допускал много ошибок. Однако, как подчеркнул Байден, он смог «сплотить НАТО для борьбы с российской агрессией». Он также сказал, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным. В завершении речи Байден расплакался.
Как пишет газета Washington Post, это был последний шанс президента выступить публично в прайм-тайм перед своим уходом. Ранее Байден объявлял, что не будет переизбираться на второй срок.
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