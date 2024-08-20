WP: Байден упустил последний шанс ярко выступить в качестве президента США

Байден вышел к участникам съезда демократов на полчаса позже конца мероприятия
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден опоздал на выступление на съезде Демократической партии США Фото:

Президент США Джо Байден опоздал на выступление на съезде Демократической партии США в Чикаго: он вышел к своим сторонникам за полчаса до конца мероприятия. Как пишет Washington Post, это был последний шанс политика выступить в прайм-тайм съезда и ярко появиться на публике перед своим уходом с поста.

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«Американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы», — сообщил журналист РИА Новости с места событий. По его словам, участники съезда выходили группами из помещения прямо во время выступления Байдена.

В своем выступлении президент США заявил, что допускал много ошибок. Однако, как подчеркнул Байден, он смог «сплотить НАТО для борьбы с российской агрессией». Он также сказал, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным. В завершении речи Байден расплакался.

Как пишет газета Washington Post, это был последний шанс президента выступить публично в прайм-тайм перед своим уходом. Ранее Байден объявлял, что не будет переизбираться на второй срок.

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Президент США Джо Байден опоздал на выступление на съезде Демократической партии США в Чикаго: он вышел к своим сторонникам за полчаса до конца мероприятия. Как пишет Washington Post, это был последний шанс политика выступить в прайм-тайм съезда и ярко появиться на публике перед своим уходом с поста. «Американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы», — сообщил журналист РИА Новости с места событий. По его словам, участники съезда выходили группами из помещения прямо во время выступления Байдена. В своем выступлении президент США заявил, что допускал много ошибок. Однако, как подчеркнул Байден, он смог «сплотить НАТО для борьбы с российской агрессией». Он также сказал, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным. В завершении речи Байден расплакался. Как пишет газета Washington Post, это был последний шанс президента выступить публично в прайм-тайм перед своим уходом. Ранее Байден объявлял, что не будет переизбираться на второй срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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