Глава США Джо Байден заявил, что лидерство в мире может принадлежать только Штатам. Об этом он высказался на национальном съезде Демократической партии в Чикаго, где должен был стать кандидатом в президенты на выборах.
«Без Америки <...>. И это не шутка, я говорю буквально: кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?» — сказал Байден в ходе выступления, передает ТАСС. Он добавил, что США побеждают и это идет миру на пользу.
Президент России Владимир Путин неоднократно доносил мысль о необходимости развивать многополярный мир, чтобы избежать гегемонии со стороны США. На Западе также отмечали, что Штаты начали терять позиции мирового лидера. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что СВО на Украине является противостоянием коллективного Запада с Россией, которое вызвано желанием США и их союзников сохранить доминирование. При этом он выразил уверенность, что Запад пытается не допустить построения нового многополярного мира.
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