Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится перед Путиным», как Трамп

20 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат Камала Харрис в случае победы на выборах «никогда не склонится» перед Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден. «Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится», — сказал Джо Байден на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго. Его слова передают РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп ранее заявлял, что, в случае его переизбрания он восстановит хорошие отношения с Путиным и они снова «поладят». Его слова передает 360.ru. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден. «Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится», — сказал Джо Байден на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго. Его слова передают РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп ранее заявлял, что, в случае его переизбрания он восстановит хорошие отношения с Путиным и они снова «поладят». Его слова передает 360.ru. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена в выборах участвует Харрис.