Жители курского села бежали на лодках после угроз ВСУ

Жители курского приграничного села были вынуждены покинуть свои дома на лодках после угроз со стороны ВСУ о приходе поляков, которые якобы не пощадят никого. Об этом рассказал местный житель Андрей Войнов.
Мужчина поделился историей своего знакомого, машину которого остановили три военнослужащих ВСУ под селом Снагость. «Проверили машину на наличие оружия, убедились, что его нет. И украинец сказал: „Валите отсюда, если придут поляки, вам не жить, они не щадят“», — рассказал Войнов РИА Новости.
По словам местного жителя, людей вывозили на трех лодках. При этом многих пришлось искать в полях и лесах, поскольку они хотели переждать наступление ВСУ, однако оставаться было нельзя, заключил Войнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил ранее об остановке продвижения ВСУ в Курской области 6 августа и об уверенности в успешном завершении операции. Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. Свыше 500 человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки, передает «Национальная служба новостей».
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