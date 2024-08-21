«Рыжий фест» в Челябинске пройдет при поддержке регионального Союза журналистов

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Памятная табличка Борису Рыжему. Екатеринбург, памятная табличка борису рыжему
На фестивале покажут фильм о поэте Борисе Рыжем Фото:

Всероссийский литературный форум »«Рыжий фест — 2024» в Челябинске пройдет в сентябре при поддержке регионального Союза журналистов. На фестиваль приедет Савва Минаев, сценарист антибайопика об уральском поэте Борисе Рыжем.

«Создатели фильма „Рыжий“ приедут на „Рыжий Фест“, который пройдет в Челябинске с 27 по 29 сентября. Савва Минаев — сценарист антибайопика об уральском поэте. Вместе с исполнителем главной роли, Евгением Алехиным, он покажет саму картину, поделится деталями ее создания и ответит на все вопросы участников фестиваля», — сообщает telegram-канал «Литературный форум РыжийФест».

Организаторами проекта-2024 стали ЧОО «Союз журналистов Челябинской области» и Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры области. На всероссийский форум приглашены гости из разных сфер — литераторы, музыканты, актеры, режиссеры, журналисты и филологи.

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Всероссийский литературный форум »«Рыжий фест — 2024» в Челябинске пройдет в сентябре при поддержке регионального Союза журналистов. На фестиваль приедет Савва Минаев, сценарист антибайопика об уральском поэте Борисе Рыжем. «Создатели фильма „Рыжий“ приедут на „Рыжий Фест“, который пройдет в Челябинске с 27 по 29 сентября. Савва Минаев — сценарист антибайопика об уральском поэте. Вместе с исполнителем главной роли, Евгением Алехиным, он покажет саму картину, поделится деталями ее создания и ответит на все вопросы участников фестиваля», — сообщает telegram-канал «Литературный форум РыжийФест». Организаторами проекта-2024 стали ЧОО «Союз журналистов Челябинской области» и Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры области. На всероссийский форум приглашены гости из разных сфер — литераторы, музыканты, актеры, режиссеры, журналисты и филологи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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