В Ботсване нашли самый большой за всю историю алмаз

LucaraDiamond: горнодобытчики извлекли алмаз весом в 2492 карата
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Вес неограненного чуда природы составил почти полкилограмма
Вес неограненного чуда природы составил почти полкилограмма Фото:

Канадская компания Lucara Diamond сообщила о находке алмаза весом 2492 карата (0,498 кг) на месторождении «Карове», расположенном в Ботсване (Африка). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Эта замечательная находка, один из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо добытых, был обнаружен и извлечен с помощью технологии пропускания рентгеновских лучей (XRT) компании Mega Diamond Recovery (»MDR»), установленной в 2017 году для идентификации и сохранения крупных алмазов высокой ценности», — сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании. Также алмазная корпорация сообщила, что на этом руднике ранее были обнаружены алмазы Sewel? весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сделали с прошлым рекордсменом по массе алмаза. Драгоценный камень весом в 1016 карат нашли сотрудники канадской компании в 2015 году в Ботсване.

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Канадская компания Lucara Diamond сообщила о находке алмаза весом 2492 карата (0,498 кг) на месторождении «Карове», расположенном в Ботсване (Африка). Об этом сообщила пресс-служба организации. «Эта замечательная находка, один из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо добытых, был обнаружен и извлечен с помощью технологии пропускания рентгеновских лучей (XRT) компании Mega Diamond Recovery (»MDR»), установленной в 2017 году для идентификации и сохранения крупных алмазов высокой ценности», — сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании. Также алмазная корпорация сообщила, что на этом руднике ранее были обнаружены алмазы Sewel? весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат. Ранее URA.RU сообщало о том, что сделали с прошлым рекордсменом по массе алмаза. Драгоценный камень весом в 1016 карат нашли сотрудники канадской компании в 2015 году в Ботсване.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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