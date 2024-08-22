В Ботсване нашли самый большой за всю историю алмаз

Канадская компания Lucara Diamond сообщила о находке алмаза весом 2492 карата (0,498 кг) на месторождении «Карове», расположенном в Ботсване (Африка). Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Эта замечательная находка, один из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо добытых, был обнаружен и извлечен с помощью технологии пропускания рентгеновских лучей (XRT) компании Mega Diamond Recovery (»MDR»), установленной в 2017 году для идентификации и сохранения крупных алмазов высокой ценности», — сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании. Также алмазная корпорация сообщила, что на этом руднике ранее были обнаружены алмазы Sewel? весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат.
Ранее URA.RU сообщало о том, что сделали с прошлым рекордсменом по массе алмаза. Драгоценный камень весом в 1016 карат нашли сотрудники канадской компании в 2015 году в Ботсване.
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