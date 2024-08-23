23 августа 2024

Автомобилисты бросили умирающего быка на трассе под Челябинском

На трассе между Ашой и Миньяром грузовик сбил быка
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, бык, скотина, портрет, животноводство, крс, сельское хозяйство
Халатность хозяев стоила быку жизни (архивное фото) Фото:

На дороге между Ашой и Миньяром произошло ДТП, в результате которого погиб черный бык. Очевидцы обнаружили тело животного у обочины 23 августа.

«На 12-м километре между Ашой и Миньяром лежит тело сбитого насмерть быка. Животное жаль, а его хозяев — нет. Их безответственное отношение к выпасу домашнего скота стоило быку жизни», — сообщила газета «Стальная искра».

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Издание предполагает, что инцидент произошел ночью, когда на неосвещенной трассе было сложно заметить животное. Скорее всего, быка сбил проезжающий грузовик, так как легковой автомобиль вряд ли мог бы причинить серьезный вред парнокопытному весом не менее полутонны. Вероятно, виноваты в происшествии хозяева животного, которые не обеспечили должный уход и контроль за выпасом.

Ранее в Челябинске на оживленном перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.

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На дороге между Ашой и Миньяром произошло ДТП, в результате которого погиб черный бык. Очевидцы обнаружили тело животного у обочины 23 августа. «На 12-м километре между Ашой и Миньяром лежит тело сбитого насмерть быка. Животное жаль, а его хозяев — нет. Их безответственное отношение к выпасу домашнего скота стоило быку жизни», — сообщила газета «Стальная искра». Издание предполагает, что инцидент произошел ночью, когда на неосвещенной трассе было сложно заметить животное. Скорее всего, быка сбил проезжающий грузовик, так как легковой автомобиль вряд ли мог бы причинить серьезный вред парнокопытному весом не менее полутонны. Вероятно, виноваты в происшествии хозяева животного, которые не обеспечили должный уход и контроль за выпасом. Ранее в Челябинске на оживленном перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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