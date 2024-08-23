Автомобилисты бросили умирающего быка на трассе под Челябинском

На трассе между Ашой и Миньяром грузовик сбил быка

Халатность хозяев стоила быку жизни (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге между Ашой и Миньяром произошло ДТП, в результате которого погиб черный бык. Очевидцы обнаружили тело животного у обочины 23 августа.

«На 12-м километре между Ашой и Миньяром лежит тело сбитого насмерть быка. Животное жаль, а его хозяев — нет. Их безответственное отношение к выпасу домашнего скота стоило быку жизни», — сообщила газета «Стальная искра».

Издание предполагает, что инцидент произошел ночью, когда на неосвещенной трассе было сложно заметить животное. Скорее всего, быка сбил проезжающий грузовик, так как легковой автомобиль вряд ли мог бы причинить серьезный вред парнокопытному весом не менее полутонны. Вероятно, виноваты в происшествии хозяева животного, которые не обеспечили должный уход и контроль за выпасом.

Ранее в Челябинске на оживленном перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.