FT: ВСУ попали в ад на четвертый день вторжения в Курскую область

Украинские военные испытали серьезные трудности и «попали в ад» на четвертый день операции в Курской области из-за усиленных ответных мер России. Об этом рассказал украинский солдат.
«На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передает слова солдата Financial Times.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. ВСУ потеряли свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.
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