FT: ВСУ попали в ад на четвертый день вторжения в Курскую область

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У ВСУ были тяжелые потери, заявил солдат Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные испытали серьезные трудности и «попали в ад» на четвертый день операции в Курской области из-за усиленных ответных мер России. Об этом рассказал украинский солдат.

«На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передает слова солдата Financial Times.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. ВСУ потеряли свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.

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Украинские военные испытали серьезные трудности и «попали в ад» на четвертый день операции в Курской области из-за усиленных ответных мер России. Об этом рассказал украинский солдат. «На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передает слова солдата Financial Times. Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. ВСУ потеряли свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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