FT: ВСУ попали в ад на четвертый день вторжения в Курскую область

25 августа 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

У ВСУ были тяжелые потери, заявил солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные испытали серьезные трудности и «попали в ад» на четвертый день операции в Курской области из-за усиленных ответных мер России. Об этом рассказал украинский солдат. «На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передает слова солдата Financial Times. Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. ВСУ потеряли свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные испытали серьезные трудности и «попали в ад» на четвертый день операции в Курской области из-за усиленных ответных мер России. Об этом рассказал украинский солдат. «На четвертый день начался ад… Планирующие бомбы были нацелены на все наши подразделения. Были тяжелые потери», — передает слова солдата Financial Times. Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. ВСУ потеряли свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.