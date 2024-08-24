Польша заявила о своих танках под Курском, Россия провела большой обмен: главное о событиях региона

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области, а Россия вернула 115 плененных срочников. О главных событиях в регионе — в материале URA.RU.
Обстановка на курском направлении
- Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, верховный главнокомандующий выслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперуправления Генштаба Сергея Рудского.
- Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области и сорвали попытки атак, противник потерял более 60 военных.
- Высшие офицеры доложили президенту «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции». Путин дал им необходимые указания.
- Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
- Россия вернула 115 военных, попавших в украинский плен на курском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, переговоры об этом прошли при посредничестве ОАЭ.
- Саперы МЧС России уничтожили в Курской области более 150 боеприпасов, работы по их обезвреживанию проводятся ежедневно с момента введения режима КТО.
- Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили на одном из объектов Курской области боевую часть ракеты «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.
Потери ВСУ
- Вооруженные силы России ликвидировали более 360 украинских военных и уничтожении 29 единиц бронетехники, включая два танка, в районе границы Курской области в течение одних суток. Об этом сообщили в Минобороны России.
- За период военных действий в Курском направлении противостоящая сторона понесла потери, составляющие свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.
Эвакуация и помощь жителям
- Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что примерно 3,2 тысячи человек были эвакуированы из районов, прилегающих к границе Курской области, за последние сутки.
- По его информации, МЧС РФ помогло воссоединиться 270 семьям.
- Жителям приграничных районов, пострадавшим от действий ВСУ, была предоставлена материальная поддержка, превышающая 200 миллионов рублей.
- В течение одного дня семь колонн грузовиков привезли в Курскую область 80 тонн груза, а в общей сложности 109 колонн доставили около 3000 тонн гуманитарной помощи в регион.
Изменения и запреты
- В новом учебном году некоторые школы Курской области перейдут на гибридную систему обучения, сочетающую очные и дистанционные занятия, при этом каждый ученик получит необходимые учебники. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего визита в регион.
- Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении временных ограничений на проведение культурных и спортивных мероприятий, а также на рыбалку в акватории Курчатовского водохранилища и прилегающих территориях в связи с режимом КТО.
Пострадавшие от атаки
Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человек. Из них десять — это дети. Об этом сообщило правительство региона.
Зеленский записал видео у границы Курской области
В честь Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский обратился к нации с видеообращением. Он выступил из Сумской области, у реки Псел, где началось наступление ВСУ на Курскую область, и пригрозил жителям России, заявив, что «россияне получат горя», как сообщают украинские СМИ.
Россия вернула плененных срочников
В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной 115 российских срочников были возвращены из плена ВСУ. В ответ Россия освободила равное количество украинских пленных. Обмен прошел при гуманитарном посредничестве ОАЭ. Большинство освобожденных российских солдат — из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области
Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. Однако официально информация не подтверждена.
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