24 августа 2024

Польша заявила о своих танках под Курском, Россия провела большой обмен: главное о событиях региона

Президент Дуда: польские танки участвуют во вторжении ВСУ в Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство освобожденных российских солдат — из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Большинство освобожденных российских солдат — из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Фото:

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области, а Россия вернула 115 плененных срочников. О главных событиях в регионе — в материале URA.RU.

Обстановка на курском направлении

  • Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, верховный главнокомандующий выслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперуправления Генштаба Сергея Рудского.
  • Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области и сорвали попытки атак, противник потерял более 60 военных.
  • Высшие офицеры доложили президенту «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции». Путин дал им необходимые указания.
  • Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
  • Россия вернула 115 военных, попавших в украинский плен на курском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, переговоры об этом прошли при посредничестве ОАЭ.
  • Саперы МЧС России уничтожили в Курской области более 150 боеприпасов, работы по их обезвреживанию проводятся ежедневно с момента введения режима КТО.
  • Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили на одном из объектов Курской области боевую часть ракеты «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.
Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты "Точка-У"
Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты "Точка-У"
Фото:

Потери ВСУ

  • Вооруженные силы России ликвидировали более 360 украинских военных и уничтожении 29 единиц бронетехники, включая два танка, в районе границы Курской области в течение одних суток. Об этом сообщили в Минобороны России.
  • За период военных действий в Курском направлении противостоящая сторона понесла потери, составляющие свыше 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.

Эвакуация и помощь жителям

  • Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что примерно 3,2 тысячи человек были эвакуированы из районов, прилегающих к границе Курской области, за последние сутки.
  • По его информации, МЧС РФ помогло воссоединиться 270 семьям.
  • Жителям приграничных районов, пострадавшим от действий ВСУ, была предоставлена материальная поддержка, превышающая 200 миллионов рублей.
  • В течение одного дня семь колонн грузовиков привезли в Курскую область 80 тонн груза, а в общей сложности 109 колонн доставили около 3000 тонн гуманитарной помощи в регион.
За период военных действий ВСУ потеряли 71 танк
За период военных действий ВСУ потеряли 71 танк
Фото:

Изменения и запреты

  • В новом учебном году некоторые школы Курской области перейдут на гибридную систему обучения, сочетающую очные и дистанционные занятия, при этом каждый ученик получит необходимые учебники. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего визита в регион.
  • Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении временных ограничений на проведение культурных и спортивных мероприятий, а также на рыбалку в акватории Курчатовского водохранилища и прилегающих территориях в связи с режимом КТО.

Пострадавшие от атаки

Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человек. Из них десять — это дети. Об этом сообщило правительство региона.

Зеленский записал видео у границы Курской области

В честь Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский обратился к нации с видеообращением. Он выступил из Сумской области, у реки Псел, где началось наступление ВСУ на Курскую область, и пригрозил жителям России, заявив, что «россияне получат горя», как сообщают украинские СМИ.

Россия вернула плененных срочников

В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной 115 российских срочников были возвращены из плена ВСУ. В ответ Россия освободила равное количество украинских пленных. Обмен прошел при гуманитарном посредничестве ОАЭ. Большинство освобожденных российских солдат — из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ответ Россия освободила равное количество украинских пленных
В ответ Россия освободила равное количество украинских пленных
Фото:

Польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области

Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. Однако официально информация не подтверждена.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области, а Россия вернула 115 плененных срочников. О главных событиях в регионе — в материале URA.RU. Обстановка на курском направлении Потери ВСУ Эвакуация и помощь жителям Изменения и запреты Пострадавшие от атаки Количество пострадавших от атаки ВСУ в Курской области выросло до 201 человек. Из них десять — это дети. Об этом сообщило правительство региона. Зеленский записал видео у границы Курской области В честь Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский обратился к нации с видеообращением. Он выступил из Сумской области, у реки Псел, где началось наступление ВСУ на Курскую область, и пригрозил жителям России, заявив, что «россияне получат горя», как сообщают украинские СМИ. Россия вернула плененных срочников В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной 115 российских срочников были возвращены из плена ВСУ. В ответ Россия освободила равное количество украинских пленных. Обмен прошел при гуманитарном посредничестве ОАЭ. Большинство освобожденных российских солдат — из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Польские танки участвуют в атаке ВСУ в Курской области Переданные Украине польские танки участвуют в боях ВСУ в Курской области. Такое признание сделал президент Польши Анджей Дуда во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. Однако официально информация не подтверждена.
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