Губернатор Махонин поблагодарил пермских шахтеров

25 августа 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поздравил шахтеров с праздником Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил шахтеров и поблагодарил их за труд. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «Сегодня мы поздравляем людей мужественного и упорного труда — наших шахтеров. Именно в Пермском крае в конце 18 века впервые в России начали добывать уголь. В настоящее время труд шахтеров Соликамска и Березников помогает нам оставаться одним из ведущих экспортеров калийных солей. Спасибо за ваш труд!» — написал Махонин в своем telegram-канале. Сообщалось, что в шахтах Кизеловского угольного бассейна будет проведена работа по экологической очистке. Последняя шахта прекратила свою работу в 2001 году, ее заполнили дождевые и подземные воды. На сегодняшний день сформировано 19 изливов кислых шахтных вод, загрязняющих окружающие реки и близлежащие территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил шахтеров и поблагодарил их за труд. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «Сегодня мы поздравляем людей мужественного и упорного труда — наших шахтеров. Именно в Пермском крае в конце 18 века впервые в России начали добывать уголь. В настоящее время труд шахтеров Соликамска и Березников помогает нам оставаться одним из ведущих экспортеров калийных солей. Спасибо за ваш труд!» — написал Махонин в своем telegram-канале. Сообщалось, что в шахтах Кизеловского угольного бассейна будет проведена работа по экологической очистке. Последняя шахта прекратила свою работу в 2001 году, ее заполнили дождевые и подземные воды. На сегодняшний день сформировано 19 изливов кислых шахтных вод, загрязняющих окружающие реки и близлежащие территории.