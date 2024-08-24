24 августа 2024
23 августа 2024

Губернатор Махонин поблагодарил пермских шахтеров

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поздравил шахтеров с праздником Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил шахтеров и поблагодарил их за труд. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

«Сегодня мы поздравляем людей мужественного и упорного труда — наших шахтеров. Именно в Пермском крае в конце 18 века впервые в России начали добывать уголь. В настоящее время труд шахтеров Соликамска и Березников помогает нам оставаться одним из ведущих экспортеров калийных солей. Спасибо за ваш труд!» — написал Махонин в своем telegram-канале.

Сообщалось, что в шахтах Кизеловского угольного бассейна будет проведена работа по экологической очистке. Последняя шахта прекратила свою работу в 2001 году, ее заполнили дождевые и подземные воды. На сегодняшний день сформировано 19 изливов кислых шахтных вод, загрязняющих окружающие реки и близлежащие территории.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил шахтеров и поблагодарил их за труд. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «Сегодня мы поздравляем людей мужественного и упорного труда — наших шахтеров. Именно в Пермском крае в конце 18 века впервые в России начали добывать уголь. В настоящее время труд шахтеров Соликамска и Березников помогает нам оставаться одним из ведущих экспортеров калийных солей. Спасибо за ваш труд!» — написал Махонин в своем telegram-канале. Сообщалось, что в шахтах Кизеловского угольного бассейна будет проведена работа по экологической очистке. Последняя шахта прекратила свою работу в 2001 году, ее заполнили дождевые и подземные воды. На сегодняшний день сформировано 19 изливов кислых шахтных вод, загрязняющих окружающие реки и близлежащие территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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