Володин спросил у россиян об отмене спам-звонков

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В сентябре в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о запрете спам-звонков
В сентябре в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о запрете спам-звонков Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем telegram-канале об отмене спам-звонков. Запрет массовых спам-звонков поддержали 97% опрошенных.

«В сентябре планируем рассмотреть вопрос о запрете массовых спам-звонков. … Вы поддерживаете запрет спам-звонков?», — написал Володин к опросу. Он подчеркнул, что россияне неоднократно писали ему о необходимости отмены спам-звонков.

В апреле Совфед одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. За распространение рекламы с помощью спам-звонков предусмотрены штрафы.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем telegram-канале об отмене спам-звонков. Запрет массовых спам-звонков поддержали 97% опрошенных. «В сентябре планируем рассмотреть вопрос о запрете массовых спам-звонков. … Вы поддерживаете запрет спам-звонков?», — написал Володин к опросу. Он подчеркнул, что россияне неоднократно писали ему о необходимости отмены спам-звонков. В апреле Совфед одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. За распространение рекламы с помощью спам-звонков предусмотрены штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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