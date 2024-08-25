Володин спросил у россиян об отмене спам-звонков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем telegram-канале об отмене спам-звонков. Запрет массовых спам-звонков поддержали 97% опрошенных.
«В сентябре планируем рассмотреть вопрос о запрете массовых спам-звонков. … Вы поддерживаете запрет спам-звонков?», — написал Володин к опросу. Он подчеркнул, что россияне неоднократно писали ему о необходимости отмены спам-звонков.
В апреле Совфед одобрил закон, направленный на борьбу со спам-звонками и ужесточение наказаний за нарушение законодательства в рекламе кредитных услуг. За распространение рекламы с помощью спам-звонков предусмотрены штрафы.
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