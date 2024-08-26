Партнеры челябинского экс-губернатора Юревича обжаловали национализацию «Макфы»

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Тяжба из-за национализации «Макфы» продолжается Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

В Седьмой кассационный суд в Челябинске от бизнес-партнеров основателя «Макфы», экс-губернатора Михаила Юревича поступила жалоба с требованием отменить национализацию холдинга. Информация об этом появилось в картотеке судебных дел.

Подателями жалобы значатся Ирина Белоусова (супруга экс-депутата Госдумы и экс-совладельца холдинга Вадима Белоусова — ред.), а также ее дочь Валерия Чигинцева и зять Максим Чигинцев. Рассмотрение дела назначено на октябрь. Ранее аналогичную кассацию на решение Центрального районного суда Челябинска подали адвокаты «Макфы».

Юревич и Белоусов основали «Макфу» в 1990-х годах. Ныне оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Использование обоими служебного положения, по мнению Генпрокуратуры РФ, стало основанием для подачи иска о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе.

Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.

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В Седьмой кассационный суд в Челябинске от бизнес-партнеров основателя «Макфы», экс-губернатора Михаила Юревича поступила жалоба с требованием отменить национализацию холдинга. Информация об этом появилось в картотеке судебных дел. Подателями жалобы значатся Ирина Белоусова (супруга экс-депутата Госдумы и экс-совладельца холдинга Вадима Белоусова — ред.), а также ее дочь Валерия Чигинцева и зять Максим Чигинцев. Рассмотрение дела назначено на октябрь. Ранее аналогичную кассацию на решение Центрального районного суда Челябинска подали адвокаты «Макфы». Юревич и Белоусов основали «Макфу» в 1990-х годах. Ныне оба являются фигурантами уголовных дел и обвиняются в получении взяток. Использование обоими служебного положения, по мнению Генпрокуратуры РФ, стало основанием для подачи иска о национализации всех активов холдинга. Центральный районный суд Челябинска требование удовлетворил, областной суд оставил решение в силе. Сейчас активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.
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Ссылки по теме
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