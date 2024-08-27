Арестованный экс-глава депкульта Москвы просит Бастрыкина помочь ему попасть на СВО

Обвиняемый в коррупции Кибовский попросил Бастрыкина отправить его на СВО

Александр Кибовский, обвиняемый в коррупции, хочет уехать на СВО, передает «Коммерсантъ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр департамента культуры Москвы Александр Кибовский, который обвиняется в получении взятки и мошенничестве, попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отправить его на СВО.

«Направить его в зону боевых действий Александр Кибовский стал просить сразу после того, как был заключен под стражу Замоскворецким судом столицы 17 июля», — говорится в материале «Коммерсанта». По словам Кибовского, он учел тот факт, что отправка на спецоперацию может стать «дорогой в один конец».

Отмечается, что адвокат обвиняемого отравила ходатайство в ГСУ СКР по Москве с просьбой Кибовского заключить с Минобороны контракт. Однако ответ так и не был получен.

Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, общая сумма взяток составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. В судебном заседании политик не признал вину. Ранее экс-чиновник уже заявлял о своем желании поехать в зону СВО. Он отметил, что его решение не зависит от исхода судебного разбирательства. В заседании суда Кибовский подметил, что оказывает военную помощь участникам боевых действий.