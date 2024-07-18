Обвиняемый во взятках экс-министр правительства Москвы Кибовский сделал внезапное признание об СВО

Экс-министр правительства Москвы Кибовский заявил, что помогает участникам СВО

18 июля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Задержанный Александр Кибовский раздумывал над тем, чтобы поехать на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, которого обвиняют во взятках и других преступлениях, сообщил, что помогает участникам СВО. Он даже раздумывал ехать в зону боевых действий. Заявление прозвучало на заседании суда. «Вот вы меня закроете, а ребятам на СВО кто помогать будет?» — передает слова Кибовского из зала суда ТАСС. Он добавил, что даже рассматривал возможность лично принять участие в боевых действиях. Александр Кибовский 17 июля был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела, по которым ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности о личности Кибовского и выдвинутых против него обвинениях содержатся в материале агентства URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, которого обвиняют во взятках и других преступлениях, сообщил, что помогает участникам СВО. Он даже раздумывал ехать в зону боевых действий. Заявление прозвучало на заседании суда. «Вот вы меня закроете, а ребятам на СВО кто помогать будет?» — передает слова Кибовского из зала суда ТАСС. Он добавил, что даже рассматривал возможность лично принять участие в боевых действиях. Александр Кибовский 17 июля был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела, по которым ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности о личности Кибовского и выдвинутых против него обвинениях содержатся в материале агентства URA.RU.