Обвиняемый во взятках экс-министр правительства Москвы Кибовский сделал внезапное признание об СВО

Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, которого обвиняют во взятках и других преступлениях, сообщил, что помогает участникам СВО. Он даже раздумывал ехать в зону боевых действий. Заявление прозвучало на заседании суда.
«Вот вы меня закроете, а ребятам на СВО кто помогать будет?» — передает слова Кибовского из зала суда ТАСС. Он добавил, что даже рассматривал возможность лично принять участие в боевых действиях.
Александр Кибовский 17 июля был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела, по которым ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности о личности Кибовского и выдвинутых против него обвинениях содержатся в материале агентства URA.RU.
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