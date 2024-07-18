Обвиняемый во взятках экс-министр правительства Москвы Кибовский сделал внезапное признание об СВО

Экс-министр правительства Москвы Кибовский заявил, что помогает участникам СВО
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Задержанный Александр Кибовский раздумывал над тем, чтобы поехать на СВО Фото:

Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, которого обвиняют во взятках и других преступлениях, сообщил, что помогает участникам СВО. Он даже раздумывал ехать в зону боевых действий. Заявление прозвучало на заседании суда.

«Вот вы меня закроете, а ребятам на СВО кто помогать будет?» — передает слова Кибовского из зала суда ТАСС. Он добавил, что даже рассматривал возможность лично принять участие в боевых действиях.

Александр Кибовский 17 июля был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела, по которым ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности о личности Кибовского и выдвинутых против него обвинениях содержатся в материале агентства URA.RU.

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Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, которого обвиняют во взятках и других преступлениях, сообщил, что помогает участникам СВО. Он даже раздумывал ехать в зону боевых действий. Заявление прозвучало на заседании суда. «Вот вы меня закроете, а ребятам на СВО кто помогать будет?» — передает слова Кибовского из зала суда ТАСС. Он добавил, что даже рассматривал возможность лично принять участие в боевых действиях. Александр Кибовский 17 июля был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела, по которым ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности о личности Кибовского и выдвинутых против него обвинениях содержатся в материале агентства URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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