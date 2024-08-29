В Катав-Ивановске (Челябинская область) депутата Евгения Калиничева 29 августа наказали за побои. Как URA.RU сообщила пострадавшая от его рук коллега Екатерина Куликова, назначен штраф.
«В мировом суде рассмотрел дело и вынес решение. Калиничева признали нарушителем. По административной статье за нанесение побоев, причинивших физическую боль, назначен штраф», — рассказала URA.RU Куликова.
Сумма штрафа составила семь тысяч рублей. Калиничев отметил, что намерен опротестовать решение. Извинения он приносить не стал, поскольку вины за собой не видит. Обвинений в рукоприкладстве не признал.
«Свидетели с моей стороны стояли рядом и никто ничего не видел. Другая сторона привела свидетелей, которые находились в другом кабинете. У меня нет слов. Идут беспредел и оговоры. Им надо было Чуксина — не получилось, давай Калиничева. Бюджетные работники — следующие», — заявил URA.RU Калиничев.
Конфликт произошел 28 марта. После того, как закончилось депутатское заседание, парламентарии сразу разойтись не успели. На видеозаписи видно: Калиничев завел разговор на повышенных тонах с сотрудницей аппарата, за которую заступилась Куликова. Она попыталась включить видеокамеру своего телефона и снимать инцидент. Но Калиничев выхватил телефон, повредив гаджет и причинив коллеге боль. Побои пострадавшая зафиксировала у судмедэксперта.
В ходе другой потасовки в апреле 2022 года Яков Чуксин ударил коллегу Андрея Печникова, повредив его глаз. Чуксина осудили по уголовной статье, но от наказания освободили в связи с истечением срока давности. Депутаты поставили вопрос о лишении его полномочий.
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