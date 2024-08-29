В Катав-Ивановске депутата наказали за побои

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Суд вменил Евгению Калиничеву уплату штрафа за побои
Суд вменил Евгению Калиничеву уплату штрафа за побои Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) депутата Евгения Калиничева 29 августа наказали за побои. Как URA.RU сообщила пострадавшая от его рук коллега Екатерина Куликова, назначен штраф.

«В мировом суде рассмотрел дело и вынес решение. Калиничева признали нарушителем. По административной статье за нанесение побоев, причинивших физическую боль, назначен штраф», — рассказала URA.RU Куликова.

Сумма штрафа составила семь тысяч рублей. Калиничев отметил, что намерен опротестовать решение. Извинения он приносить не стал, поскольку вины за собой не видит. Обвинений в рукоприкладстве не признал.

«Свидетели с моей стороны стояли рядом и никто ничего не видел. Другая сторона привела свидетелей, которые находились в другом кабинете. У меня нет слов. Идут беспредел и оговоры. Им надо было Чуксина — не получилось, давай Калиничева. Бюджетные работники — следующие», — заявил URA.RU Калиничев.

Конфликт произошел 28 марта. После того, как закончилось депутатское заседание, парламентарии сразу разойтись не успели. На видеозаписи видно: Калиничев завел разговор на повышенных тонах с сотрудницей аппарата, за которую заступилась Куликова. Она попыталась включить видеокамеру своего телефона и снимать инцидент. Но Калиничев выхватил телефон, повредив гаджет и причинив коллеге боль. Побои пострадавшая зафиксировала у судмедэксперта.

В ходе другой потасовки в апреле 2022 года Яков Чуксин ударил коллегу Андрея Печникова, повредив его глаз. Чуксина осудили по уголовной статье, но от наказания освободили в связи с истечением срока давности. Депутаты поставили вопрос о лишении его полномочий. 

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) депутата Евгения Калиничева 29 августа наказали за побои. Как URA.RU сообщила пострадавшая от его рук коллега Екатерина Куликова, назначен штраф. «В мировом суде рассмотрел дело и вынес решение. Калиничева признали нарушителем. По административной статье за нанесение побоев, причинивших физическую боль, назначен штраф», — рассказала URA.RU Куликова. Сумма штрафа составила семь тысяч рублей. Калиничев отметил, что намерен опротестовать решение. Извинения он приносить не стал, поскольку вины за собой не видит. Обвинений в рукоприкладстве не признал. «Свидетели с моей стороны стояли рядом и никто ничего не видел. Другая сторона привела свидетелей, которые находились в другом кабинете. У меня нет слов. Идут беспредел и оговоры. Им надо было Чуксина — не получилось, давай Калиничева. Бюджетные работники — следующие», — заявил URA.RU Калиничев. Конфликт произошел 28 марта. После того, как закончилось депутатское заседание, парламентарии сразу разойтись не успели. На видеозаписи видно: Калиничев завел разговор на повышенных тонах с сотрудницей аппарата, за которую заступилась Куликова. Она попыталась включить видеокамеру своего телефона и снимать инцидент. Но Калиничев выхватил телефон, повредив гаджет и причинив коллеге боль. Побои пострадавшая зафиксировала у судмедэксперта. В ходе другой потасовки в апреле 2022 года Яков Чуксин ударил коллегу Андрея Печникова, повредив его глаз. Чуксина осудили по уголовной статье, но от наказания освободили в связи с истечением срока давности. Депутаты поставили вопрос о лишении его полномочий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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