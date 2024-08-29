Свердловчанка просит Путина спасти мужа от командира-тирана на СВО

29 августа 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Боец утверждает, что переживает за благополучие своей семьи (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ Свердловчанка Полина Овчарова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за проблемы, с которой столкнулся ее муж — участник спецоперации. По ее словам, командование воинской части, где он служит, потребовало от него миллион рублей, угрожая разрушить семью с помощью распространения неправдивых слухов о его неверности. Боец в беседе с URA.RU выразил опасение, что если он откажется выплатить требуемую сумму, начальство может применить к нему другие методы давления. «После моего возвращения из госпиталя в часть командование начало вымогать у меня миллион рублей, угрожая разрушить мой брак ложными историями о моей супружеской неверности в Мариуполе. Мне пригрозили найти другую причину для давления, если я не выплачу сумму», — отметил военный. Он также подчеркнул, что обвинения были полностью выдуманы, так как никаких измен с его стороны не было. Полина видит в обращении (есть в распоряжении URA.RU) к главе государства последнюю надежду на решение проблемы. «Я хочу, чтобы мужа перевели в другую часть, где он сможет безопасно служить. Поскольку никто не желает помогать, мы обратились к президенту и надеемся быть услышанными», — поделилась она. В дополнение к обращению в администрацию президента Овчарова приложила заявления в полицию и военную прокуратуру (имеются в распоряжении агентства). «Просто мы хотим обычного человечного отношения, чтобы муж мог спокойно выполнять свои задачи, не думая о том, что его брак могут разрушить из-за клеветы», — резюмировала она. Овчарова рассказала корреспонденту агентства о проблеме, связанной с ее мужем, еще 24 августа. Она заявила, что помимо того, что у ее мужа вымогали деньги, она сама столкнулась с мошенниками. В стремлении помочь своему мужу получить перевод в другую часть женщина перевела 1,5 миллиона рублей благотворительному фонду, который обещал оказать услугу. Тем не менее обещанный перевод так и не был осуществлен. После этого она пришла к выводу, что стала жертвой мошенничества, и обратилась с заявлением в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Полина Овчарова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за проблемы, с которой столкнулся ее муж — участник спецоперации. По ее словам, командование воинской части, где он служит, потребовало от него миллион рублей, угрожая разрушить семью с помощью распространения неправдивых слухов о его неверности. Боец в беседе с URA.RU выразил опасение, что если он откажется выплатить требуемую сумму, начальство может применить к нему другие методы давления. «После моего возвращения из госпиталя в часть командование начало вымогать у меня миллион рублей, угрожая разрушить мой брак ложными историями о моей супружеской неверности в Мариуполе. Мне пригрозили найти другую причину для давления, если я не выплачу сумму», — отметил военный. Он также подчеркнул, что обвинения были полностью выдуманы, так как никаких измен с его стороны не было. Полина видит в обращении (есть в распоряжении URA.RU) к главе государства последнюю надежду на решение проблемы. «Я хочу, чтобы мужа перевели в другую часть, где он сможет безопасно служить. Поскольку никто не желает помогать, мы обратились к президенту и надеемся быть услышанными», — поделилась она. В дополнение к обращению в администрацию президента Овчарова приложила заявления в полицию и военную прокуратуру (имеются в распоряжении агентства). «Просто мы хотим обычного человечного отношения, чтобы муж мог спокойно выполнять свои задачи, не думая о том, что его брак могут разрушить из-за клеветы», — резюмировала она. Овчарова рассказала корреспонденту агентства о проблеме, связанной с ее мужем, еще 24 августа. Она заявила, что помимо того, что у ее мужа вымогали деньги, она сама столкнулась с мошенниками. В стремлении помочь своему мужу получить перевод в другую часть женщина перевела 1,5 миллиона рублей благотворительному фонду, который обещал оказать услугу. Тем не менее обещанный перевод так и не был осуществлен. После этого она пришла к выводу, что стала жертвой мошенничества, и обратилась с заявлением в полицию.