МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан в первый учебный день

Свердловчан просят быть бдительными
В Свердловской области 2 сентября ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 2 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.
Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
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