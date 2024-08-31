31 августа 2024

МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан в первый учебный день

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Открытие школы №31. Екатеринбург, воздушные шарики, первое сентября, день знаний
Свердловчан просят быть бдительными Фото:

В Свердловской области 2 сентября ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 2 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.

Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

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В Свердловской области 2 сентября ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 2 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения. Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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