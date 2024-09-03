Солдаты на БТР отразили нападение «противника» на военные объекты в Екатеринбурге

Солдаты на БТР провели масштабные учения со стрельбой в Екатеринбурге

В операции приняли участие 50 военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа утром 3 сентября отразили нападение условного противника на военные объекты в Екатеринбурге. В учениях по противодействию терроризму участвовали десятки солдат и военная техника, рассказали URA.RU в пресс-службе ЦВО.

«По замыслу тренировки военнослужащим поступил сигнал о приближающейся к контрольно-пропускному пункту воинской части автомобиля, с агрессивно настроенными и вооруженными людьми. К месту происшествия выдвинулась группа антитеррора при поддержке БТР-82А. По прибытию специалисты оценили ситуацию, оперативно приняли решение взять „противника“, исключив любые возможные пути отхода и затем ликвидировать», — следует из сообщения.

Во время учений саперы проверили транспорт и территорию на наличие взрывных устройств, а медики отработали оказание помощи пострадавшим. Мероприятие, задействовавшее около 50 военнослужащих и 10 единиц техники, было направлено на повышение оперативности и слаженности действий в экстремальных условиях.

Ранее спецназовцы провели сражения под Екатеринбургом в рамках соревнований «Вызов». Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» стал победителем. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители.