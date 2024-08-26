В сражении спецназовцев под Екатеринбургом победил клуб РМК

В соревнованиях «Вызов» под Екатеринбургом победил клуб «Архангел Михаил — 1»

27 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

В турнире участвовали бойцы от 12 команд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» (его развивает «Русская медная компания», РМК) стал победителем соревнований спецназа «Вызов», которые проходили с 23-го по 25 августа на полигоне «Свердловский». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «Полпред вручил награды победителям: первое место — спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1»; второе место — спецназ Росгвардии; третье место — «Архангел Михаил — 2», — следует из сообщения. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители. На открытие соревнований приезжал ведущий Владимир Соловьев. А на закрытии выступал заслуженный артист России Александр Маршал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» (его развивает «Русская медная компания», РМК) стал победителем соревнований спецназа «Вызов», которые проходили с 23-го по 25 августа на полигоне «Свердловский». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «Полпред вручил награды победителям: первое место — спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1»; второе место — спецназ Росгвардии; третье место — «Архангел Михаил — 2», — следует из сообщения. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители. На открытие соревнований приезжал ведущий Владимир Соловьев. А на закрытии выступал заслуженный артист России Александр Маршал.