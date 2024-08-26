В сражении спецназовцев под Екатеринбургом победил клуб РМК

Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» (его развивает «Русская медная компания», РМК) стал победителем соревнований спецназа «Вызов», которые проходили с 23-го по 25 августа на полигоне «Свердловский». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«Полпред вручил награды победителям: первое место — спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1»; второе место — спецназ Росгвардии; третье место — «Архангел Михаил — 2», — следует из сообщения. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители.
На открытие соревнований приезжал ведущий Владимир Соловьев. А на закрытии выступал заслуженный артист России Александр Маршал.
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