26 августа 2024

В сражении спецназовцев под Екатеринбургом победил клуб РМК

В соревнованиях «Вызов» под Екатеринбургом победил клуб «Архангел Михаил — 1»
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В турнире участвовали бойцы от 12 команд Фото:

Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» (его развивает «Русская медная компания», РМК) стал победителем соревнований спецназа «Вызов», которые проходили с 23-го по 25 августа на полигоне «Свердловский». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.

«Полпред вручил награды победителям: первое место — спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1»; второе место — спецназ Росгвардии; третье место — «Архангел Михаил — 2», — следует из сообщения. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители.

На открытие соревнований приезжал ведущий Владимир Соловьев. А на закрытии выступал заслуженный артист России Александр Маршал.

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Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1» (его развивает «Русская медная компания», РМК) стал победителем соревнований спецназа «Вызов», которые проходили с 23-го по 25 августа на полигоне «Свердловский». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «Полпред вручил награды победителям: первое место — спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил — 1»; второе место — спецназ Росгвардии; третье место — «Архангел Михаил — 2», — следует из сообщения. За призовые места боролись 12 команд от Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, а также спортсмены-любители. На открытие соревнований приезжал ведущий Владимир Соловьев. А на закрытии выступал заслуженный артист России Александр Маршал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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