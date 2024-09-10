В ЕР прокомментировали спад популярности главы Забайкалья, избравшегося самовыдвиженцем

Заместитель секретаря Генсовета ЕР и сенатор Сергей Перминов назвал не катастрофичным результат губернатора Забайкальского края Александра Осипова на выборах. Глава региона отличился тем, что пошел на выборы самовыдвиженцем и потерял более семи процентов от рейтинга в сравнении с 2019 годом.
«Есть то, что есть. Выдвинулся в порядке самовыдвижения и дошел, куда дошел. Наша задача была — фокусировка на выборах в административном центре, в Чите, и мы занимались этим проектом. Есть ли смысл в этих характеристиках говорить о потере, и столь существенны были они? Если бы речь шла о 52% и 47%, то да, это катастрофично. Это отклонение выше, чем среднее, но вряд ли стоит об этом говорить», — отметил Перминов.
Осипов стал единственным губернатором не из «Единой России», победившим на выборах в 2024 году. При этом спад его рейтинга в сравнении с 2019-м годом самый большой среди остальных избравшихся с меньшими процентами. В 2024 он получил 82,3%, а в 2019 — 89,%.
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