Челябинская фирма отсудила у курганского МУП 27 млн за тонны угля из Казахстана

Челябинская компания «Союзуголь Трейд» отсудила у муниципального предприятия «Водоканал», принадлежащего администрации Целинного округа, 27 миллионов рублей за задолженность и просрочку по поставке угля из казахстанских месторождений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Челябинская фирма поставила МУП „Водоканал“ более 15 тонн угля из казахстанских месторождений. Муниципальное предприятие после проведения экспертизы выявили, что товар некачественный. Также выяснилось, что нет документов, подтверждающих его поставку из заявленных месторождений „Каражар“ Республики Казахстан. Суд доводы ответчика не принял и встал на сторону поставщика, обязав МУП оплатить задолженность на 27 млн рублей», — рассказал источник.
Информация о судебном споре подтверждается материалами Арбитражного суда. МУП «Водоканал» подана жалоба на решение в 18-1 арбитражный аппеляционный суд. Следующее заседание по делу состоится 10 октября 2024 года.
Контракт на поставку угля между ООО «Союзуголь Трейд» и МУП «Водоканал» был подписан летом 2023 года. Общий объем продукции составил 15 873 тонны. Муниципальному предприятию было поставлено товара на общую сумму 37,3 млн рублей. По данным челябинской фирмы, поставка угля была оплачена не полностью и на момент подачи иска задолженность достигала 25 656 870 рублей.
Отказ от оплаты МУП обоснован тем, что им был поставлен некачественный уголь. По словам ответчика, в начале отопительного сезона выяснилось, что товар не обладал необходимой теплотой сгорания и горел только после добавления дров. После этого была создана комиссия в составе представителей МУПа, замглавы Целинного округа и помощника прокурора. По результатам экспертизы в испытательном центре было выявлено несоответствие партии товара. В компании «Союзуголь Трейд» на это заявили, что при приемке товара не было претензий к качеству продукции, а проведение экспертизы считают незаконной.
Корреспондент URA.RU направил запросы на предприятия «Союзуголь Трейд» и МУП «Водоканал». Информация дополнится после получения комментариев.
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