В «Яндекс Картах» стали доступны маршруты внутри зданий Челябинска

Строить маршруты внутри зданий всех городов-миллионников, в том числе Челябинска, стало возможно в «Яндекс Картах». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба картографического сервиса.
«Теперь маршруты внутри зданий также доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге… и Челябинске. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города», — говорится в сообщении. Ранее сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.
Сервис доступен в аэропортах, зданиях вокзала и популярных торговых комплексах Челябинска. Он поможет найти короткий путь к магазину, покажет удобный вход. Вскоре появится возможность строить маршруты в других зданиях, также расширится список городов, где эта функция доступна.
В Челябинске ранее разработали telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор». Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с места презентации проекта.
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