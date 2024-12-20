В «Яндекс Картах» стали доступны маршруты внутри зданий Челябинска

20 декабря 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Найти нужный объект внутри здания станет проще (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Строить маршруты внутри зданий всех городов-миллионников, в том числе Челябинска, стало возможно в «Яндекс Картах». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба картографического сервиса. «Теперь маршруты внутри зданий также доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге… и Челябинске. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города», — говорится в сообщении. Ранее сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Сервис доступен в аэропортах, зданиях вокзала и популярных торговых комплексах Челябинска. Он поможет найти короткий путь к магазину, покажет удобный вход. Вскоре появится возможность строить маршруты в других зданиях, также расширится список городов, где эта функция доступна. В Челябинске ранее разработали telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор». Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с места презентации проекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строить маршруты внутри зданий всех городов-миллионников, в том числе Челябинска, стало возможно в «Яндекс Картах». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба картографического сервиса. «Теперь маршруты внутри зданий также доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге… и Челябинске. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города», — говорится в сообщении. Ранее сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Сервис доступен в аэропортах, зданиях вокзала и популярных торговых комплексах Челябинска. Он поможет найти короткий путь к магазину, покажет удобный вход. Вскоре появится возможность строить маршруты в других зданиях, также расширится список городов, где эта функция доступна. В Челябинске ранее разработали telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор». Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с места презентации проекта.