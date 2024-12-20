В «Яндекс Картах» стали доступны маршруты внутри зданий Челябинска

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Споры по земле. Тюмень , карта, план застройки
Найти нужный объект внутри здания станет проще (архивное фото) Фото:

Строить маршруты внутри зданий всех городов-миллионников, в том числе Челябинска, стало возможно в «Яндекс Картах». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба картографического сервиса.

«Теперь маршруты внутри зданий также доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге… и Челябинске. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города», — говорится в сообщении. Ранее сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Сервис доступен в аэропортах, зданиях вокзала и популярных торговых комплексах Челябинска. Он поможет найти короткий путь к магазину, покажет удобный вход. Вскоре появится возможность строить маршруты в других зданиях, также расширится список городов, где эта функция доступна.

В Челябинске ранее разработали telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор». Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с места презентации проекта.

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Строить маршруты внутри зданий всех городов-миллионников, в том числе Челябинска, стало возможно в «Яндекс Картах». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба картографического сервиса. «Теперь маршруты внутри зданий также доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге… и Челябинске. Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города», — говорится в сообщении. Ранее сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Сервис доступен в аэропортах, зданиях вокзала и популярных торговых комплексах Челябинска. Он поможет найти короткий путь к магазину, покажет удобный вход. Вскоре появится возможность строить маршруты в других зданиях, также расширится список городов, где эта функция доступна. В Челябинске ранее разработали telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор». Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с места презентации проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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