Европейцы в очереди: за елочными игрушками из Свердловской области началась охота со всего мира. Фото

Фабрика в Березовском готовит к 2025 году серию елочных игрушек по сказам Бажова

20 декабря 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Свердловские мастера дарят радость и праздник людям в разных странах мира Фото: Георгий Бергал © URA.RU Многодетная мама из города Березовского (Свердловская область) Юлия Сизова открыла мастерскую елочных игрушек, которые завоевали любовь не только россиян, но и ценителей новогодних украшений во всем мире. Купить ее изделия непросто: очередь на них выстраивается за год, а стеклянные шары и фигурки разбираются за час. Чем удалось порадовать поклонников нынче и какие сюрпризы их ждут в 2025-м, URA.RU рассказала сама Юлия. «В этом году мы выпустили елочные украшения по сказам Павла Бажова: Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера, Танюшку с малахитовой шкатулкой, а также фигурки солнца и месяца. Нынче же в свет вышли прошлогодние игрушки, но в новой расцветке: Чудо-юдо Рыба-кит и конек Горбунок. Скоро будут открыты продажи на другие новинки по сказам: Даренку и Муренку, Кокованю и Огневушку. Эти игрушки хоть и разработаны в 2024-м, но делаться будут уже в 2025 году», — объяснила предприниматель. Уральские игрушки украшают новогодние елки в разных уголках мира Фото предоставлено Юлией Сизовой Ее увлечение, ставшее делом всей жизни, идет из детства: когда-то Юля унаследовала от бабушки коллекцию редких новогодних игрушек. Позже рождение четверых детей вдохновило свердловчанку превратить хобби в бизнес. Сейчас в мастерской XMAS TOYS работает около 20 человек: художники, скульпторы, стеклодувы. Над каждой игрушкой трудится много рук, превращая замысел в волшебство. Хрупкие шедевры выпускаются в штучных экземплярах, и очередь за украшениями выстраивается за год. Сказочные персонажи даже взрослых возвращают в мир детства и волшебства Фото предоставлено Юлией Сизовой «Наша система продаж сейчас выглядит так: мы анонсируем, какие игрушки в какой день и час появятся на нашем сайте. Примерно в течение часа продается тираж 800-1500 штук, которые мы будем делать в течении следующих 12 месяцев. После этого оформить предзаказ на такие игрушки уже нельзя. Для тех, кто знакомится с нами впервые, становится шоком, что игрушки можно купить в течении одного часа раз в год», — объясняет Сизова. Последние серии выполнены по сказам писателя Павла Бажова Фото предоставлено Юлией Сизовой Не останавливает любителей новогодней красоты и цена: уральские игрушки стоят от 1600 до 24 тысяч рублей (набор из шести предметов). Самобытные украшения заказывают не только из разных уголков России, но и из-за рубежа. Чаще всего их приходится отправлять во Францию и Германию. «Создание игрушек — процесс длительный, мы стараемся быть лучшими на каждом этапе. Наши игрушки прекрасны, потому что при высочайшем качестве исполнения мы сохраняем в них душу. Невозможно не улыбнуться, глядя на них», — говорит Юлия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная мама из города Березовского (Свердловская область) Юлия Сизова открыла мастерскую елочных игрушек, которые завоевали любовь не только россиян, но и ценителей новогодних украшений во всем мире. Купить ее изделия непросто: очередь на них выстраивается за год, а стеклянные шары и фигурки разбираются за час. Чем удалось порадовать поклонников нынче и какие сюрпризы их ждут в 2025-м, URA.RU рассказала сама Юлия. «В этом году мы выпустили елочные украшения по сказам Павла Бажова: Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера, Танюшку с малахитовой шкатулкой, а также фигурки солнца и месяца. Нынче же в свет вышли прошлогодние игрушки, но в новой расцветке: Чудо-юдо Рыба-кит и конек Горбунок. Скоро будут открыты продажи на другие новинки по сказам: Даренку и Муренку, Кокованю и Огневушку. Эти игрушки хоть и разработаны в 2024-м, но делаться будут уже в 2025 году», — объяснила предприниматель. Ее увлечение, ставшее делом всей жизни, идет из детства: когда-то Юля унаследовала от бабушки коллекцию редких новогодних игрушек. Позже рождение четверых детей вдохновило свердловчанку превратить хобби в бизнес. Сейчас в мастерской XMAS TOYS работает около 20 человек: художники, скульпторы, стеклодувы. Над каждой игрушкой трудится много рук, превращая замысел в волшебство. Хрупкие шедевры выпускаются в штучных экземплярах, и очередь за украшениями выстраивается за год. «Наша система продаж сейчас выглядит так: мы анонсируем, какие игрушки в какой день и час появятся на нашем сайте. Примерно в течение часа продается тираж 800-1500 штук, которые мы будем делать в течении следующих 12 месяцев. После этого оформить предзаказ на такие игрушки уже нельзя. Для тех, кто знакомится с нами впервые, становится шоком, что игрушки можно купить в течении одного часа раз в год», — объясняет Сизова. Не останавливает любителей новогодней красоты и цена: уральские игрушки стоят от 1600 до 24 тысяч рублей (набор из шести предметов). Самобытные украшения заказывают не только из разных уголков России, но и из-за рубежа. Чаще всего их приходится отправлять во Францию и Германию. «Создание игрушек — процесс длительный, мы стараемся быть лучшими на каждом этапе. Наши игрушки прекрасны, потому что при высочайшем качестве исполнения мы сохраняем в них душу. Невозможно не улыбнуться, глядя на них», — говорит Юлия.