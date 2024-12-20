Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекрыли

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Движение ограничили в сторону Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Движение на 299-м километре Пермского тракта днем 20 декабря полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 299-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения. Объехать участок можно через село Первомайское.

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Движение на 299-м километре Пермского тракта днем 20 декабря полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 299-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения. Объехать участок можно через село Первомайское. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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