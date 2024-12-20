Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекрыли

20 декабря 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Движение ограничили в сторону Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Движение на 299-м километре Пермского тракта днем 20 декабря полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 299-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения. Объехать участок можно через село Первомайское. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на 299-м километре Пермского тракта днем 20 декабря полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 299-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения. Объехать участок можно через село Первомайское. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.