Трассу между Екатеринбургом и Пермью полностью перекрыли

Движение на 299-м километре Пермского тракта днем 20 декабря полностью перекрыли из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 299-м километре автодороги P-242 произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения. Объехать участок можно через село Первомайское.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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