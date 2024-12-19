Свердловчанке дали срок за расправу над подругой, предсказавшей ее судьбу

Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил к колонии 39-летнюю Кристину Валееву, утопившую свою подругу, которая пророчила ей тюремное заключение. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных убитой она обязана выплатить более миллиона рублей», — сказали в суде. Осужденная признала вину в полном объеме.
По первой версии, Валеева пошла на расправу из-за того, что знакомая дала обличающие ее показания в суде. Однако это не подтвердилось. Окончательно силовики пришли к выводу, что подсудимая убила подругу, обидевшись на нее из-за слов о скорой судимости. Кристина за волосы вытащила ее из дома, дотащила до Верхнетуринского городского пруда и стала топить в воде. Жертва пыталась спастись, но не смогла, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.
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