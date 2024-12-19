19 декабря 2024

Свердловчанке дали срок за расправу над подругой, предсказавшей ее судьбу

Женщину из Верхней Туры, которая утопила подругу, отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в Верхней Туре (архивное фото) Фото:

Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил к колонии 39-летнюю Кристину Валееву, утопившую свою подругу, которая пророчила ей тюремное заключение. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных убитой она обязана выплатить более миллиона рублей», — сказали в суде. Осужденная признала вину в полном объеме.

По первой версии, Валеева пошла на расправу из-за того, что знакомая дала обличающие ее показания в суде. Однако это не подтвердилось. Окончательно силовики пришли к выводу, что подсудимая убила подругу, обидевшись на нее из-за слов о скорой судимости. Кристина за волосы вытащила ее из дома, дотащила до Верхнетуринского городского пруда и стала топить в воде. Жертва пыталась спастись, но не смогла, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.

Кристина Валеева признала вину
Кристина Валеева признала вину
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Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил к колонии 39-летнюю Кристину Валееву, утопившую свою подругу, которая пророчила ей тюремное заключение. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных убитой она обязана выплатить более миллиона рублей», — сказали в суде. Осужденная признала вину в полном объеме. По первой версии, Валеева пошла на расправу из-за того, что знакомая дала обличающие ее показания в суде. Однако это не подтвердилось. Окончательно силовики пришли к выводу, что подсудимая убила подругу, обидевшись на нее из-за слов о скорой судимости. Кристина за волосы вытащила ее из дома, дотащила до Верхнетуринского городского пруда и стала топить в воде. Жертва пыталась спастись, но не смогла, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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