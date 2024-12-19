Свердловчанке дали срок за расправу над подругой, предсказавшей ее судьбу

Женщину из Верхней Туры, которая утопила подругу, отправили в колонию

20 декабря 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Верхней Туре (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил к колонии 39-летнюю Кристину Валееву, утопившую свою подругу, которая пророчила ей тюремное заключение. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных убитой она обязана выплатить более миллиона рублей», — сказали в суде. Осужденная признала вину в полном объеме. По первой версии, Валеева пошла на расправу из-за того, что знакомая дала обличающие ее показания в суде. Однако это не подтвердилось. Окончательно силовики пришли к выводу, что подсудимая убила подругу, обидевшись на нее из-за слов о скорой судимости. Кристина за волосы вытащила ее из дома, дотащила до Верхнетуринского городского пруда и стала топить в воде. Жертва пыталась спастись, но не смогла, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре. Кристина Валеева признала вину Фото: Кушвинский горсуд Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кушвинский городской суд Свердловской области приговорил к колонии 39-летнюю Кристину Валееву, утопившую свою подругу, которая пророчила ей тюремное заключение. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Ей назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу родных убитой она обязана выплатить более миллиона рублей», — сказали в суде. Осужденная признала вину в полном объеме. По первой версии, Валеева пошла на расправу из-за того, что знакомая дала обличающие ее показания в суде. Однако это не подтвердилось. Окончательно силовики пришли к выводу, что подсудимая убила подругу, обидевшись на нее из-за слов о скорой судимости. Кристина за волосы вытащила ее из дома, дотащила до Верхнетуринского городского пруда и стала топить в воде. Жертва пыталась спастись, но не смогла, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.