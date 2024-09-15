15 сентября 2024

Екатеринбурженку проверят на полиграфе после загадочной смерти мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
На месте смерти мужчины был найден топор (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге было найдено тело 50-летнего мужчины, который умер при странных обстоятельствах. Мужчина после ссоры с женой жил отдельно, но незадолго до гибели вернулся домой якобы с рассеченной головой и скончался. После этого его супруга улетела в Москву. Подробности загадочной истории URA.RU рассказал источник.

«Мужчина с августа был в ссоре с женой и жил некоторое время отдельно. Однако 14 сентября он вернулся домой в крови и с рассеченной головой. Скорую помощь мужчина вызывать запретил, пригрозив, что иначе уйдет из дома. Свидетелем этого была только его жена, которая, в свою очередь, рассказала о случившемся дочери», — объяснил собеседник агентства.

Ранним утром 15 числа супруга раненого улетела в командировку в Москву. Спустя четыре часа проснулась их дочь — студентка медицинского колледжа, которая обнаружила отца в ванной комнате — он был мертв. 17-летняя девушка позвонила матери и старшему брату, он вызвал полицию. На месте были изъяты улики, среди них топор с веществом бурого цвета. Жена покойного должна в ближайшее время вернуться в Екатеринбург. Ее ждет проверка на полиграфе. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге было найдено тело 50-летнего мужчины, который умер при странных обстоятельствах. Мужчина после ссоры с женой жил отдельно, но незадолго до гибели вернулся домой якобы с рассеченной головой и скончался. После этого его супруга улетела в Москву. Подробности загадочной истории URA.RU рассказал источник. «Мужчина с августа был в ссоре с женой и жил некоторое время отдельно. Однако 14 сентября он вернулся домой в крови и с рассеченной головой. Скорую помощь мужчина вызывать запретил, пригрозив, что иначе уйдет из дома. Свидетелем этого была только его жена, которая, в свою очередь, рассказала о случившемся дочери», — объяснил собеседник агентства. Ранним утром 15 числа супруга раненого улетела в командировку в Москву. Спустя четыре часа проснулась их дочь — студентка медицинского колледжа, которая обнаружила отца в ванной комнате — он был мертв. 17-летняя девушка позвонила матери и старшему брату, он вызвал полицию. На месте были изъяты улики, среди них топор с веществом бурого цвета. Жена покойного должна в ближайшее время вернуться в Екатеринбург. Ее ждет проверка на полиграфе. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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