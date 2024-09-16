Ради единства России в Екатеринбурге собрали многотысячную акцию с участием VIP

«Сима-Ленд» устроил в Екатеринбурге флешмоб на четыре тысячи человек

16 сентября 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

В компании «Сима-Ленд» прошла акция «СВОИ-семья народов России» Фото: Илья Московец © URA.RU На патриотическую акцию в поддержку межнационального единства в России вышли четыре тысячи сотрудников «Сима-ленда». Акция «СВОИ-семья народов России» прошла 16 сентября в Екатеринбурге на площадке компании. Организовано мероприятие было совместно с ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей), засвидетельствовал корреспондент URA.RU. «Мы едины! Мы непобедимы! Мы народ России! Мы одна семья», — скандировали сотрудники компании «Сима-Ленд». Замдиректора «Сима-ленда», член Общественной палаты региона Анастасия Лукичева отметила, что «дружба народов — надежный оплот России». «Наша сплоченность как никогда важна именно в трудную для страны минуту. Пришло время сплотиться еще больше в борьбе с внешним врагом. Мы все одна большая семья и наша сила — в единстве» — отметила она. Задачей акции было показать, какой вклад оказывают разные народы России с начала СВО в поддержке бойцов, жителей новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской области, а также Курской области, что с 6 августа 2024 года находятся под активным обстрелом ВСУ. «Наша культура — всех вместе народов России — заключается в том, что, когда беда, мы вместе», — заявил в ходе торжественной речи депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. В акции приняли участие представители разных диаспор (на фото — представительница башкирской) Фото: Илья Московец © URA.RU Поэтому с весны 2022 года логистическим центром по оказанию помощи нуждающимся в зоне СВО стал, по словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, «Дом народов России». «С начала трагедии в Курской области мы вновь объединились. В кратчайшие сроки было собрано несколько фур с продуктами, медикаментами, телевизорами, генераторами. Особенно хотелось бы поблагодарить федеральный центр культурной автономии армян, греков, лезгин, узбеков, грузин», — подчеркнул он. Всего было направлено в Курскую область более 400 тонн гуманитарной помощи и открыт специальный счет «КУРСК». Объединились для этого и разные народности Свердловской области, добавила в ходе выступления спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «У нас в регионе проживает более 120 народов. И мы все как один сплотились вместе для того, чтобы доказать, что мы единый народ, мы вместе сделаем все, чтобы те, кто находится за пределами Свердловской области, кому мы помогаем, не нуждались ни в чем», — заявила она. Первая фура с гуманитарным грузом из Свердловской области ушла в Курскую через два дня (8 августа) после активных атак украинской армии и вынужденной эвакуации жителей, напомнил вице-губернатор Олег Чемезов. «Мои слова благодарности всему уральскому бизнесу. А главной звездой с точки зрения социальной ориентированности и гуманитарной помощи, конечно же, является компания «Сима-Ленд». Это отметил и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов. За это две свердловские компании — «Сима-Ленд» (основатель Андрей Симановский) и «Строймеханизация» были отмечены благодарственными письмами ФАДН. Выставка «СВОИ» Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме поддержки в виде гуманитарной помощи, разные народы России объединяются вместе и на передовой. Так было и в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 годы), так происходит и в ходе спецоперации на Украине. В доказательства этого «Дом народов России» собрал более двух тысяч историй об этих людях, воспоминаний родственников, земляков, превратив все в интерактивную выставку. Открылась она в рамках акции в стенах «Сима-Ленд». «Выставка „СВОИ“ — это история межнациональной дружбы в годы ВОВ и в годы СВО. Очевидна преемственность их в общих ценностях и ориентирах. Впервые открываем в Свердловской области и планируем масштабировать в крупных музейных пространствах нашей страны», — подытожила директор Дома народов России Анна Полежаева. В акции приняли участие Людмила Бабушкина, Игорь Баринов (рядом справа), Бийсултан Хамзаев Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Выставка «СВОИ» объединяет истории войнов времен ВОВ и СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Анна Полежаева презентовала открытие выставки «СВОИ» Фото: Илья Московец © URA.RU «Дом народов России» с начала СВО стал основным логистическим центром помощи пострадавщим Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский бизнес с первых дней поддерживает СВО, отметил Олег Чемезов Фото: Илья Московец © URA.RU Андрею Симановскому вручили благодарственное письмо за поддержку пострадавших жителей Курской области Фото: Илья Московец © URA.RU Государственный ансамбль народного танца Ингушетии Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На патриотическую акцию в поддержку межнационального единства в России вышли четыре тысячи сотрудников «Сима-ленда». Акция «СВОИ-семья народов России» прошла 16 сентября в Екатеринбурге на площадке компании. Организовано мероприятие было совместно с ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей), засвидетельствовал корреспондент URA.RU. «Мы едины! Мы непобедимы! Мы народ России! Мы одна семья», — скандировали сотрудники компании «Сима-Ленд». Замдиректора «Сима-ленда», член Общественной палаты региона Анастасия Лукичева отметила, что «дружба народов — надежный оплот России». «Наша сплоченность как никогда важна именно в трудную для страны минуту. Пришло время сплотиться еще больше в борьбе с внешним врагом. Мы все одна большая семья и наша сила — в единстве» — отметила она. Задачей акции было показать, какой вклад оказывают разные народы России с начала СВО в поддержке бойцов, жителей новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской области, а также Курской области, что с 6 августа 2024 года находятся под активным обстрелом ВСУ. «Наша культура — всех вместе народов России — заключается в том, что, когда беда, мы вместе», — заявил в ходе торжественной речи депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Поэтому с весны 2022 года логистическим центром по оказанию помощи нуждающимся в зоне СВО стал, по словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, «Дом народов России». «С начала трагедии в Курской области мы вновь объединились. В кратчайшие сроки было собрано несколько фур с продуктами, медикаментами, телевизорами, генераторами. Особенно хотелось бы поблагодарить федеральный центр культурной автономии армян, греков, лезгин, узбеков, грузин», — подчеркнул он. Всего было направлено в Курскую область более 400 тонн гуманитарной помощи и открыт специальный счет «КУРСК». Объединились для этого и разные народности Свердловской области, добавила в ходе выступления спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «У нас в регионе проживает более 120 народов. И мы все как один сплотились вместе для того, чтобы доказать, что мы единый народ, мы вместе сделаем все, чтобы те, кто находится за пределами Свердловской области, кому мы помогаем, не нуждались ни в чем», — заявила она. Первая фура с гуманитарным грузом из Свердловской области ушла в Курскую через два дня (8 августа) после активных атак украинской армии и вынужденной эвакуации жителей, напомнил вице-губернатор Олег Чемезов. «Мои слова благодарности всему уральскому бизнесу. А главной звездой с точки зрения социальной ориентированности и гуманитарной помощи, конечно же, является компания «Сима-Ленд». Это отметил и замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов. За это две свердловские компании — «Сима-Ленд» (основатель Андрей Симановский) и «Строймеханизация» были отмечены благодарственными письмами ФАДН. Кроме поддержки в виде гуманитарной помощи, разные народы России объединяются вместе и на передовой. Так было и в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 годы), так происходит и в ходе спецоперации на Украине. В доказательства этого «Дом народов России» собрал более двух тысяч историй об этих людях, воспоминаний родственников, земляков, превратив все в интерактивную выставку. Открылась она в рамках акции в стенах «Сима-Ленд». «Выставка „СВОИ“ — это история межнациональной дружбы в годы ВОВ и в годы СВО. Очевидна преемственность их в общих ценностях и ориентирах. Впервые открываем в Свердловской области и планируем масштабировать в крупных музейных пространствах нашей страны», — подытожила директор Дома народов России Анна Полежаева.