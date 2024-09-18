В Новом Уренгое задержали несколько рейсов, архивное фото
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается самолет в Тюмень почти на пять часов. Также задержаны несколько местных перелетов. Информация о задержанных рейсах появилась на онлайн-табло вылета.
«Задержка связана с погодным условиями в Новом Уренгое. Сейчас видимость хорошая» — пояснили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства.
Сейчас задержаны вертолетные рейсы ЯЛ-44, 4G-9814, 4G-9829. Из самолетных вылетов задержаны YC-168 в Новосибирск и UT-542 в Тюмень.
Рейс Тюмени задержали почти на 5 часов, планируется вылет к 14:15
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