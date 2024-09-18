Авиарейс из ЯНАО не может вылететь в Тюмень. Скрин

Рейсы из Нового Уренгоя задерживаются из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое задержали несколько рейсов, архивное фото
В Новом Уренгое задержали несколько рейсов, архивное фото Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается самолет в Тюмень почти на пять часов. Также задержаны несколько местных перелетов. Информация о задержанных рейсах появилась на онлайн-табло вылета.

«Задержка связана с погодным условиями в Новом Уренгое. Сейчас видимость хорошая» — пояснили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства.

Сейчас задержаны вертолетные рейсы ЯЛ-44, 4G-9814, 4G-9829. Из самолетных вылетов задержаны YC-168 в Новосибирск и UT-542 в Тюмень.

Рейс Тюмени задержали почти на 5 часов, планируется вылет к 14:15
Рейс Тюмени задержали почти на 5 часов, планируется вылет к 14:15
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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается самолет в Тюмень почти на пять часов. Также задержаны несколько местных перелетов. Информация о задержанных рейсах появилась на онлайн-табло вылета. «Задержка связана с погодным условиями в Новом Уренгое. Сейчас видимость хорошая» — пояснили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства. Сейчас задержаны вертолетные рейсы ЯЛ-44, 4G-9814, 4G-9829. Из самолетных вылетов задержаны YC-168 в Новосибирск и UT-542 в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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