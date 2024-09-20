Депутаты челябинского заксобрания поделились мнением об инаугурации Текслера

Депутаты заксобрания Челябинской области, 20 сентября присутствовавшие на церемонии вступления Алексея Текслера в должность губернатора, поделились впечатлениями и ожиданиями от работы Текслера во второй срок его полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«С точки зрения экономики, Челябинская область за последние пять лет совершила небывалый рывок под руководством Алексея Леонидовича Текслера. Причем огромное внимание уделяется инвестиционной привлекательности региона. Только за прошлый год объем инвестиций достиг почти половины триллиона рублей. Таких цифр экономика области никогда не знала. Поэтому, как сказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, мы не останавливаемся на достигнутом, двигаемся дальше и только вперед», — прокомментировал председатель комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.
Председатель комитета заксобрания по регламенту, депутатской этике и информационной политике Василий Швецов отметил большую поддержку Текслера населением. Эту поддержку продемонстрировали результаты выборной кампании.
«Жители поддержали именно его программу и курс. Сегодня активно реализуются многие программы, в том числе экологическая, идет масштабное обновление общественного транспорта. Большое внимание уделяется здравоохранению, образованию. Создаются новые центры компетенций в промышленной робототехнике, что важно не только для нашего региона, но и в целом для страны. Есть все основания полагать, что впереди будет такая же большая работа на благо Челябинской области», — сказал Швецов.
Заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике Игорь Егоров отметил значимость инаугурации Текслера. Оно носит объединяющий фактор и несет посыл к дальнейшей созидательной работе.
«Многое было заложено еще в первый губернаторский срок Алексея Текслера, в том числе в сфере социальной политики. Но многое еще и предстоит сделать с точки зрения социальной поддержки населения, в первую очередь участников СВО, а также их семей», — отметил Егоров.
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