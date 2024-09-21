Алаудинов поздравил мусульман и христиан с Рождеством Пресвятой Богородицы

21 сентября 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что мусульмане признают, что Дева Мария родила Иисуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самая почитаемая женщина в исламе — это Марьям (Святая Дева Мария). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов во время поздравления мусульман и христиан с Рождеством Пресвятой Богородицы. «Поздравляю всех наших братьев и сестер (и мусульман, и христиан) с днем рождения Святой Девы Марии (Марьям)… Мы, мусульмане, признаем, что Святая Дева Мария (Марьям) непорочным образом родила Иисуса (Ису)», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Командир «Ахмата» также рассказал, что Пророк Мухаммад в знак уважения за рождение Иисуса сказал Святой Деве Марии (Марьям), что никогда не будет женщин, равных ей. Самая возвышенная женщина в исламе — это Марьям (Святая Дева Мария). По словам генерала, в Коране, священной книге мусульман, Марьям упоминается 32 раза. Ранее Алаудинов заявил, что Всевышний поможет России победить в конфликте с Украиной. По его словам, РФ переживает сложные времена, но вскоре произойдет событие, которое станет причиной ее победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая почитаемая женщина в исламе — это Марьям (Святая Дева Мария). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов во время поздравления мусульман и христиан с Рождеством Пресвятой Богородицы. «Поздравляю всех наших братьев и сестер (и мусульман, и христиан) с днем рождения Святой Девы Марии (Марьям)… Мы, мусульмане, признаем, что Святая Дева Мария (Марьям) непорочным образом родила Иисуса (Ису)», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Командир «Ахмата» также рассказал, что Пророк Мухаммад в знак уважения за рождение Иисуса сказал Святой Деве Марии (Марьям), что никогда не будет женщин, равных ей. Самая возвышенная женщина в исламе — это Марьям (Святая Дева Мария). По словам генерала, в Коране, священной книге мусульман, Марьям упоминается 32 раза. Ранее Алаудинов заявил, что Всевышний поможет России победить в конфликте с Украиной. По его словам, РФ переживает сложные времена, но вскоре произойдет событие, которое станет причиной ее победы.