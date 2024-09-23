Врач рассказала, кому категорически нельзя есть яйца

Гастроэнтеролог Сухорукова: яйца противопоказаны аллергикам

23 сентября 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Людям с панкреатитом, повышенным холестерином и аллергикам следует отказаться от яиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врачи рекомендуют отказаться от употребления яиц аллергикам, людям с повышенным холестерином и страдающим панкреатитом. Такие рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Московской области Людмила Сухорукова. «Есть люди, которым употреблять их [яйца] нельзя. Этот продукт считаются высокоаллергенным, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически», — сказала Людмила Сухорукова в разговоре с РИА Новости. Также она рекомендовала не есть яйца людям с обострением панкреатита и повышенным холестерином. Связано это с тем, что в яйцах имеется лецитин — группа жироподобных веществ. Ранее врачи рекомендовали людям старше 65 лет увеличить потребление яиц для увеличения белка в организме. Это в целом может снизить темп старения, отмечали ученые по итогам своих исследований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи рекомендуют отказаться от употребления яиц аллергикам, людям с повышенным холестерином и страдающим панкреатитом. Такие рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Московской области Людмила Сухорукова. «Есть люди, которым употреблять их [яйца] нельзя. Этот продукт считаются высокоаллергенным, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически», — сказала Людмила Сухорукова в разговоре с РИА Новости. Также она рекомендовала не есть яйца людям с обострением панкреатита и повышенным холестерином. Связано это с тем, что в яйцах имеется лецитин — группа жироподобных веществ. Ранее врачи рекомендовали людям старше 65 лет увеличить потребление яиц для увеличения белка в организме. Это в целом может снизить темп старения, отмечали ученые по итогам своих исследований.