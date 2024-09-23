Врач рассказала, кому категорически нельзя есть яйца

Гастроэнтеролог Сухорукова: яйца противопоказаны аллергикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Людям с панкреатитом, повышенным холестерином и аллергикам следует отказаться от яиц Фото:

Врачи рекомендуют отказаться от употребления яиц аллергикам, людям с повышенным холестерином и страдающим панкреатитом. Такие рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Московской области Людмила Сухорукова.

«Есть люди, которым употреблять их [яйца] нельзя. Этот продукт считаются высокоаллергенным, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически», — сказала Людмила Сухорукова в разговоре с РИА Новости. Также она рекомендовала не есть яйца людям с обострением панкреатита и повышенным холестерином. Связано это с тем, что в яйцах имеется лецитин — группа жироподобных веществ.

Ранее врачи рекомендовали людям старше 65 лет увеличить потребление яиц для увеличения белка в организме. Это в целом может снизить темп старения, отмечали ученые по итогам своих исследований.

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Врачи рекомендуют отказаться от употребления яиц аллергикам, людям с повышенным холестерином и страдающим панкреатитом. Такие рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Московской области Людмила Сухорукова. «Есть люди, которым употреблять их [яйца] нельзя. Этот продукт считаются высокоаллергенным, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные. Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически», — сказала Людмила Сухорукова в разговоре с РИА Новости. Также она рекомендовала не есть яйца людям с обострением панкреатита и повышенным холестерином. Связано это с тем, что в яйцах имеется лецитин — группа жироподобных веществ. Ранее врачи рекомендовали людям старше 65 лет увеличить потребление яиц для увеличения белка в организме. Это в целом может снизить темп старения, отмечали ученые по итогам своих исследований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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