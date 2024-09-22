22 сентября 2024

Челябинская школьница стала вице-чемпионкой мира по вейкборду в Париже. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волгина является воспитанницей спортивной школы "Райдер!
Волгина является воспитанницей спортивной школы "Райдер! Фото:

Спортсменка Глафира Волгина из Миасса Челябинской области стала вице-чемпионкой на Первенстве мира по кабельному вейкборду, которое проходило в Париже с 14 по 22 сентября. Об этом сообщили в группе «Горнолыжный центр Райдер» в соцсети «ВКонтакте».

«Глафира Волгина — вице-чемпионка Первенства мира. В Париже с 14 по 22 сентября прошло Первенство мира по кабельному вейкборду. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран», — говорится в сообщении.

В Париже российские спортсмены выступали под флагом IWWF (Международная Федерация водных лыж и вейкборда — прим. ред.). Волгина заняла второе место. Тренируют победительницу Николай Волгин и Евгений Горяев.

На соревнованиях в Париже Волгина (слева) завоевала второе место
На соревнованиях в Париже Волгина (слева) завоевала второе место
Фото:

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Спортсменка Глафира Волгина из Миасса Челябинской области стала вице-чемпионкой на Первенстве мира по кабельному вейкборду, которое проходило в Париже с 14 по 22 сентября. Об этом сообщили в группе «Горнолыжный центр Райдер» в соцсети «ВКонтакте». «Глафира Волгина — вице-чемпионка Первенства мира. В Париже с 14 по 22 сентября прошло Первенство мира по кабельному вейкборду. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран», — говорится в сообщении. В Париже российские спортсмены выступали под флагом IWWF (Международная Федерация водных лыж и вейкборда — прим. ред.). Волгина заняла второе место. Тренируют победительницу Николай Волгин и Евгений Горяев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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