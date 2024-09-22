Спортсменка Глафира Волгина из Миасса Челябинской области стала вице-чемпионкой на Первенстве мира по кабельному вейкборду, которое проходило в Париже с 14 по 22 сентября. Об этом сообщили в группе «Горнолыжный центр Райдер» в соцсети «ВКонтакте».
«Глафира Волгина — вице-чемпионка Первенства мира. В Париже с 14 по 22 сентября прошло Первенство мира по кабельному вейкборду. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран», — говорится в сообщении.
В Париже российские спортсмены выступали под флагом IWWF (Международная Федерация водных лыж и вейкборда — прим. ред.). Волгина заняла второе место. Тренируют победительницу Николай Волгин и Евгений Горяев.
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