В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito.
«Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7.
Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito. «Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7. Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест.