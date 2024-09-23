23 сентября 2024

В Екатеринбурге продают развлекательный центр с боулингом и бассейном за 150 млн. Фото

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, купание, плавание, бассейн
Оздоровительный комплекс работал 20 лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito.

«Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7.

Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест.

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В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito. «Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7. Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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