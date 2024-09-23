В Екатеринбурге продают развлекательный центр с боулингом и бассейном за 150 млн. Фото

24 сентября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Оздоровительный комплекс работал 20 лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito. «Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7. Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест. Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Фото: объявление на сайте Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Эльмаше продают развлекательный центр на 857 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Комплекс обустроили боулингом, бассейном, сауной и бильярдными столами. Информация о продаже появилась на сайте Avito. «Бассейн на 100 кубических метров, сауна и хамам на 20 человек. Обустроены джакузи, солярий, две душевых кабины, боулинг на две дорожки и два бильярдных стола», — следует из объявления. Комплекс 2004 года постройки расположен по адресу Аппаратная, 7. Владелец отметил, что земельный участок составляет 1000 квадратных метров. Возле комплекса расположена парковка на десять машиномест.