В российских больницах откроют первичные сосудистые отделения

Первичные сосудистые отделения появится в российских районных больницах. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — заявил Силуанов во время заседания правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
По словам министра, в ближайшие шесть лет на дополнительные расходы на здравоохранение в стране будет направлено свыше одного триллиона рублей. Помимо открытия сосудистых отделений, планируется создать системы мониторинга здоровья.
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