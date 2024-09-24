В российских больницах откроют первичные сосудистые отделения

24 сентября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Дополнительные расходы на медицину в ближайшие шесть лет превысят триллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первичные сосудистые отделения появится в российских районных больницах. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — заявил Силуанов во время заседания правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». По словам министра, в ближайшие шесть лет на дополнительные расходы на здравоохранение в стране будет направлено свыше одного триллиона рублей. Помимо открытия сосудистых отделений, планируется создать системы мониторинга здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первичные сосудистые отделения появится в российских районных больницах. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — заявил Силуанов во время заседания правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». По словам министра, в ближайшие шесть лет на дополнительные расходы на здравоохранение в стране будет направлено свыше одного триллиона рублей. Помимо открытия сосудистых отделений, планируется создать системы мониторинга здоровья.