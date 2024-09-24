В российских больницах откроют первичные сосудистые отделения

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, лечение, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Дополнительные расходы на медицину в ближайшие шесть лет превысят триллион рублей Фото:

Первичные сосудистые отделения появится в российских районных больницах. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — заявил Силуанов во время заседания правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

По словам министра, в ближайшие шесть лет на дополнительные расходы на здравоохранение в стране будет направлено свыше одного триллиона рублей. Помимо открытия сосудистых отделений, планируется создать системы мониторинга здоровья.

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Первичные сосудистые отделения появится в российских районных больницах. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — заявил Силуанов во время заседания правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». По словам министра, в ближайшие шесть лет на дополнительные расходы на здравоохранение в стране будет направлено свыше одного триллиона рублей. Помимо открытия сосудистых отделений, планируется создать системы мониторинга здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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