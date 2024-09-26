«Автомобилист» выиграл у главного конкурента в Восточной конференции КХЛ

ХК «Автомобилист» выиграл в гостях у «Сибири» со счетом 2:4

26 сентября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» забросил все свои шайбы во втором периоде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сибирь» из Новосибирска, которая минимально отставала от уральцев в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Сибирь-Арене». Счет составил 2:4 (0:0; 0:4; 2:0), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде команды не смогли забросить ни одной шайбы. Разгромным получился второй период, когда в самом начале «Автомобилист» перехватил шайбу, после чего перед воротами получил ее форвард Максим Денежкин и открыл счет. Далее в большинстве нападающий Кертис Волк подправил на пятаке бросок партнера. Счет 0:3 установил игрок атаки Владимир Кузнецов. Он сместился в центр и пробил вратаря соперника. Под конец второго периода форвард Брукс Мэйсек довел результат до разгромного. Предотвратить разгром сумел форвард «Сибири» и бывший капитан «Автомобилиста» Сергей Широков. Для него это стала шестая заброшенная шайба подряд в последних матчах. В концовке еще один гол отыграл форвард хозяев Владимир Бутузов. Но гостям удалось сохранить победный счет. После 10 тура ХК «Автомобилист» на первой строчке в Регулярном чемпионате и в Восточной конференции с 15 очками. Они оторвались от «Сибири» на три очка. Уральский клуб делит первую строчку общей таблицы с «Локомотивом» из Ярославля. Для этих соперников это вторая игра в этом сезоне КХЛ. Первая прошла в Екатеринбурге, где «Автомобилист» разгромил «Сибирь» со счетом 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Сибирь» из Новосибирска, которая минимально отставала от уральцев в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Сибирь-Арене». Счет составил 2:4 (0:0; 0:4; 2:0), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде команды не смогли забросить ни одной шайбы. Разгромным получился второй период, когда в самом начале «Автомобилист» перехватил шайбу, после чего перед воротами получил ее форвард Максим Денежкин и открыл счет. Далее в большинстве нападающий Кертис Волк подправил на пятаке бросок партнера. Счет 0:3 установил игрок атаки Владимир Кузнецов. Он сместился в центр и пробил вратаря соперника. Под конец второго периода форвард Брукс Мэйсек довел результат до разгромного. Предотвратить разгром сумел форвард «Сибири» и бывший капитан «Автомобилиста» Сергей Широков. Для него это стала шестая заброшенная шайба подряд в последних матчах. В концовке еще один гол отыграл форвард хозяев Владимир Бутузов. Но гостям удалось сохранить победный счет. После 10 тура ХК «Автомобилист» на первой строчке в Регулярном чемпионате и в Восточной конференции с 15 очками. Они оторвались от «Сибири» на три очка. Уральский клуб делит первую строчку общей таблицы с «Локомотивом» из Ярославля. Для этих соперников это вторая игра в этом сезоне КХЛ. Первая прошла в Екатеринбурге, где «Автомобилист» разгромил «Сибирь» со счетом 4:0.